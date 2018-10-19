美中防長會談 美B52又巡南海

2018-10-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕年度「東協國防部長會議（ADMM）」自十八日起在新加坡召開，美國國防部長馬提斯與中國國防部長魏鳳和，當天下午在該會議場邊晤談近九十分鐘，但並未達成任何新協議。會談前，美國太平洋空軍才宣布，兩架B-52H戰略轟炸機十六日巡弋南海 ，執行「轟炸機存在計畫（CBP）」例行訓練任務，此任務符合國際法和美方長久以來對自由、開放的印度—太平洋承諾。

巡航飛越中國掌控等島礁

根據美國「飛行守望（ AircraftSpots）」的「推特」推文圖片，兩架B-52H通過巴士海峽後，往南飛至南沙群島，巡航永暑礁、美濟礁等中國掌控的島礁附近空域後，再北返經黃岩島循原路返回關島安德森空軍基地。九月下旬，美軍B-52亦曾巡航南海。

十八日的美中國防部長會談比原定時間延長卅分鐘，與談的五角大廈亞太事務助理部長薛瑞福說，會談「既直截了當且坦率」，值此美中情勢緊張之際，雙方高層的會談格外具有價值。薛瑞福表示，當美中有分歧及麻煩時，兩國應尋求深化彼此聯繫，好讓雙方能在做出任何決定前，先討論所有細節。

台灣議題無進展

薛瑞福提到，南海也是此次會談的一大主題，然而馬、魏兩人在解決南海或台灣議題上，並未達成任何進展。他說，美中仍將繼續存在分歧，在這場會談及討論中，這些歧見未獲解決，即使有下次討論，它們很可能也不會被化解，將有若干屬於對兩國長期挑戰的議題，需要雙方加以管控。

薛瑞福還說，考量到中國的國力，在部分情況下，其他亞洲國家可能沒有信心對中國暢所欲言，但馬提斯這次想讓魏鳳和了解，他從其他國家那裡聽到很多對中國的異議。

「有時會踩到對方腳趾」

在這場會談前，薛瑞福曾對隨行記者表示，美中兩大太平洋強權，「有時會踩到對方腳趾」，我們需要確定不會因此升高為災難，並覓得有效經營彼此關係之道。他指出，是中方提議讓馬、魏兩人在星國見面，此舉乃中方有意使局勢正常與穩定的某種證據。

馬提斯九月就已計畫赴北京與魏鳳和晤談，惟中方卻稱魏「沒空」，使會談告吹。中國當時的冷淡態度，係肇因於北京購買俄羅斯製蘇愷35戰鬥機和S-400地對空飛彈系統後，美國對中國實施制裁。北京其他動作還包括拒絕美軍兩棲突擊艦「黃蜂號」十月訪問香港的申請，並取消中國海軍司令員沈金龍九月赴美會晤美國海軍作戰部長李察森的行程。