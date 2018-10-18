中國宣傳戰 逼新疆再教育營學員認錯

2018-10-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府在新疆設置「再教育營」，拘禁上百萬名維吾爾族和穆斯林，引發國際社會強烈譴責，十六日再有人權組織指控中國拆散遭強拘者家庭，強制「集中收養」其未成年子女。面對外界抨擊，中國官方近日動員中央、地方、甚至外交官員發言反制，中央電視台也首度曝光內部狀況，安排學員上鏡頭「認錯」。

傳強制「集中收養」小孩

中國官方這一波宣傳攻勢，十五日由中共黨媒「環球時報」領頭，十六日新華社刊登新疆維吾爾自治區政府主席雪克來提‧扎克爾（Shohrat Zakir）訪問內容；同日晚間，央視介紹官方所謂「職業技能教育培訓中心」，是迄今針對外界批評「再教育營」所做的最高分貝辯解，呈現畫面與曾遭強拘的維族人披露被強迫洗腦狀況截然不同。

央視新聞以十五分鐘的「焦點訪談」介紹和田職訓中心內部情況，聲稱「學員」進入「職訓中心」後，必須學習普通話、法律知識，包括刑法、國家安全法、反恐法、新疆自治區去極端化條例等，以及包括服裝加工、建築裝修、美容美髮、地毯編織等職業技能。

報導中還安排數名身穿制服的學員公開「認錯」。有學員說，「透過這個學習，我深刻認識到自己的錯誤」、「黨和政府及時發現了我…，我非常感謝」。

國際組織「人權觀察」十六日發表報告，指稱中共新疆黨委書記陳全國二○一六年十一月下令，以「為孩子們的福祉著想」為由，二○二○年前要將當地所有「孤兒」安置在官方孤兒院「集中收養」，其中包括父母被政府強制拘禁「再教育營」的孩子。報告指出，中國所有法規從未賦予政府將兒童從親屬手中強行帶走的權力，此舉乃其「荒謬政策」的一部分。

紐約時報指出，這一連串宣傳攻勢，可能是為了因應將於十一月初召開的聯合國人權理事會（UNHRC）會議，也代表北京當局的公關策略從沉默轉為無意低頭的捍衛。