駁資助反中 英促大公報撤假新聞

2018-10-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕立場親中國的香港《大公報》八月間公開非營利組織「華人民主書院」董事鄭宇碩，在二○一二至一三年間向英國駐香港總領事館申請經費，籌劃一三年「大學民主沙龍」及一四年「非暴力抗爭行動在中國」的信函，指控英國資助「亂華項目」。英方十六日也罕見地公開寫給《大公報》的信件，反駁該則報導「失實」、「誤導」，要求撤回報導。

關注民主運動的「華人民主書院」，一一年由各地華人在台北共同創辦，董事會主席為中國八九民運領袖王丹，鄭宇碩則擔任董事兼榮譽校長。《大公報》八月二十九日指稱，鄭宇碩前助理陳家偉提供多封信函，證明鄭自一二年起以民主活動為由向歐洲籌款，「非暴力抗爭」更引來香港媒體大亨黎智英指導與投資。一二年六月起半年間，陳家偉與當時英國駐港總領事館政治事務副領事金卓韻慧聯繫，後者安排鄭與七月預定訪港的英國外交及聯邦事務國務大臣白偉明（Jeremy Browene）午宴，為「積極協助鄭宇碩申請及審批（英國）外交和聯邦事務戰略計畫基金煽動反中的撥款」之關鍵人物。

隔年一月，金卓韻慧致信告知陳，已核准贊助華人民主書院舉辦冬季營或校園活動，款項介於三萬至三．五萬港幣間。陳家偉回覆追加每月在香港大專院校學生宿舍舉辦的「民主沙龍」活動，目標為影響中港學生，尤其是中國年輕人的民主思想。

《大公報》批評，除了美國，英國駐港總領事館顯然也是鼓動香港大專院校反中勢力的重要「黑手」，尤其「非暴力抗爭訓練」計畫時間為一四年六月至一五年五月，期間正好爆發爭取香港特首真普選的「佔領中環」運動，遑論「華人民主書院」一六年還與「藏獨」、「台獨」份子沾上邊。

對此，英國駐港總領事館十六日公開八月三十日致《大公報》信函，澄清華人民主書院一二至一三年所提二一五．六一六四萬港幣提案未獲英方出資，「非暴力抗爭行動在中國」也沒獲得贊助，要求撤回報導。對於英方罕見駁斥「假消息」的大動作，香港各大媒體均認為與「香港外國記者會」（FCC）第一副主席暨《金融時報》記者馬凱（Victor Mallet）工作簽證續發被拒以致被迫離境一事有關。泛民主派立法會議員毛孟靜指出，此舉顯示外國使節已對香港經常出現造謠生事的狀況「沒好氣」（動了真格）。

港媒高層赴北京 中共中宣部長逼姓黨

無獨有偶，香港媒體界近二十名高層十六日前往北京，與中共中央宣傳部長黃坤明會談，黃在會中表示，「希望香港媒體不要成為干擾內地政治的基地」。但港媒疑似承受壓力或自我審查，這番強硬言論罕見地集體「被消失」，引發香港記者協會關注。學者指出，中宣部「理論上不管港澳」，此次卻直接向港媒高層表達意見，「不正常」，可能企圖藉此讓港媒走向「姓黨」方向。