紐時︰新疆再教育營 習近平決定

2018-10-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府「教育轉化」新疆維吾爾人和其他少數民族穆斯林的「職業技能教育培訓中心」，七月底引起美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）召開聽證會關注，紐約時報十五日也以專文報導中國國家主席習近平扮演的「決定性」角色。新疆維吾爾自治區主席雪克來提‧扎克爾十六日捍衛官方政策，強調「依法」進行「反恐和去極端化」效果明顯，當地「正氣上升，邪氣下降」。

中國官方始終否認大規模拘禁維族人，聲稱該中心旨在提供就業培訓和法律教育。紐時報導引用新疆喀什地區的中共葉城縣委員會常委暨宣傳部部長茹克亞‧買買提（Rukiya Maimaiti）言論，戳破中國政府謊言：他曾明確表示，必須下定決心「拘禁大批維吾爾族和其他穆斯林少數民族人士」，因為政府希望清除新疆地區的「極端主義」思想。

紐時指出，這場針對維族的集中拘押行動，規模為毛澤東時代以來最大，上述內容說明「灌輸運動」目的乃是消除維族人的伊斯蘭教信仰，與對於建立獨立家園的嚮往，而習近平的「決定性作用」正是關鍵。

習近平二○一四年四月首次以國家領導人身分到訪新疆，但一離開就發生首府烏魯木齊火車南站三死七十九傷攻擊案；疑似自認被「侮辱」的習近平至今未再去過新疆，但一個月後就出現各式「加強民族交往交流交融」措施，包括興建「教育改造」營地。

對此，雪克來提‧扎克爾十六日在記者會上再批一九九○年代以降的「境內外『三股勢力』」，指民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力引發新疆數千起暴力恐怖事件。而近年「通過開展職業技能教育培訓工作，絕大多數學員都能深刻反省曾犯過錯，能夠認清恐怖主義和宗教極端主義的本質與危害」，他們「以前完全不掌握國家通用語言文字，也不懂法」，所幸「政府並沒有放棄」他們，當地「已連續二十一個月未發生暴力恐怖案件」。