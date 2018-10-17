全球暖化導致大麥減產 啤酒價格恐翻倍成長

2018-10-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕最新科學研究顯示，不僅可可豆、咖啡豆會因全球暖化而減產，全球大麥產量到本世紀末也會減產三％至十七％，連帶導致啤酒產量短缺、啤酒價格翻倍成長。研究共同作者、英國東安格利亞大學氣候變遷經濟學教授關大博（Dabo Guan）表示：「這份研究的目的不是要鼓勵人們趕緊狂喝啤酒，而是希冀透過啤酒受到的影響，提供全球暖化如何衝擊生活品質的具體例證。」

十五日刊登在國際線上期刊《自然—植物》（Nature Plants）的研究報告指出，大麥多用於牲畜飼養，全球僅有約十七％高品質的大麥可用於啤酒釀造。由於大麥對生長環境的溫度相當敏感，熱浪、乾旱等極端天氣，很容易導致大麥歉收。透過電腦模擬，研究團隊評估出氣候變遷對大麥收成的影響，再考量全球啤酒貿易情況，首次確立氣候變遷對全球啤酒生產及銷售的影響。

研究顯示，在最好的情況下，部分溫帶地區的大麥收成可增加九十％，但仍不足以抵銷全球範圍的大麥減產量；在最糟糕的情況下，由於大麥嚴重歉收，中國啤酒產量預估減少十％，美國減少二十％，全球啤酒價格平均翻倍成長，在愛爾蘭等釀造成本高的國家，價格則可能翻三倍。關大博說：「人們若不想前述景況發生，想安心暢飲啤酒的話，唯有減緩氣候變遷。」