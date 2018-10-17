Google證實研發中國版搜尋引擎

2018-10-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國科技翹楚Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）十五日首度坦承，正在研發一套可於中國運作的搜尋引擎，強調是基於Google服務全球人口的使命，開發中國市場有其必要；況且，即便遵守中國審查制度，該搜尋引擎仍可滿足九十九％以上的搜尋需求。與此同時，一名Google前工程師踢爆，Google八年前退出中國市場前，即曾應中方要求「自宮」部分新聞功能，如今重返中國，將面臨更嚴格審查規範。

配合中國審查 引發外界質疑

Google計畫推出符合中國法律規定，可過濾人權、民主、宗教、示威等敏感訊息搜尋引擎的傳聞，引發各界議論。皮查伊十五日在美國舊金山出席重量級科技雜誌《連線》（Wired）二十五週年大會時，首度較詳細談及這項代號「蜻蜓」（Dragonfly）的爭議性計畫，表示Google希望實現為所有人提供資訊的使命，而中國人口占全球五分之一，「我們想知道Google在中國營運會是什麼狀況，才會先在內部實驗。」

Google八年前因中方審查網路言論，毅然決定退出中國市場，如今卻打算走「回頭路」，連內部員工都強烈反彈。但皮查伊堅稱，應改以長遠眼光看待中國市場，Google有能力滿足中國市場九十九％的搜尋需求，還能提供比現存途徑更優越的服務，例如有關癌症治療的更佳資訊，似乎暗指中國搜尋引擎龍頭「百度」兩年前刊登錯誤醫療廣告，導致一名罹癌男大生花大錢治病仍喪命的事件。

白宮和國會都對「蜻蜓」計畫持否定態度，呼籲Google取消；副總統彭斯日前更直指此舉將強化中國政府審查制度，損害中國人民隱私。針對外界質疑，皮查伊強調，Google一直都在資訊管道、言論自由、用戶隱私等價值之間取捨，同時也遵守各國法律。他最後指出，該計畫仍處於起步階段，也不確定是否將會或獲准重回中國市場。

與此同時，曾參與Google新聞開發的前Google工程師博亞帕蒂（Vijay Boyapati），十五日透過「推特」表示，Google八年前終止中國業務前，就曾在中方要求下自砍新聞功能，包括不要使用海外新聞來源、在十五分鐘內刪除指定訊息，移除首頁的國際、全國、頭條等新聞版塊，「中國記者若撰寫反政府文章，將轉瞬即逝。」