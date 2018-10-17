華郵記者失蹤 沙國擬承認審訊致死

2018-10-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華盛頓郵報特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉，本月初在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館離奇失蹤，事件發展至今，已演變成美國、沙國和土國之間的外交風暴。美國有線電視新聞網（CNN）十五日引述匿名消息來源，指稱沙國正準備承認哈紹吉係因審訊出差錯而死亡；紐約時報十五日也引述知情人士說法，表示沙國王儲穆罕默德的友人、一名沙國情報官員在審訊過程中，失手殺了哈紹吉。

在此同時，美國國務卿龐皮歐十六日緊急前往利雅德，會晤沙國國王沙爾曼，預計十七日轉往土耳其，釐清哈紹吉失蹤案具體情況。土耳其警方指稱，哈紹吉是在領事館遭沙國十五人暗殺小組預謀殺害，但遭利雅德當局否認。紐時指出，沙國王儲穆罕默德曾批准審訊或將哈紹吉引渡回國，但利雅德當局有意將哈紹吉之死歸咎於情報人員執行任務時出錯，以保護王儲。

沙國國王沙爾曼十五日與美國總統川普透過電話討論約二十分鐘，川普說，「沙爾曼國王堅稱他不知道哈紹吉到底發生什麼事，他的否認非常、非常、非常強烈，聽起來像是或許有自作主張的殺手犯案。天曉得？」

沙爾曼十四日與土耳其總統艾多根通過電話後，同意伊斯坦堡警方進入沙國領事館採證。土國調查小組十五日晚間前往領事館搜查，十六日清晨才離開，帶走土壤樣本、一扇金屬門等證物，採證時間達九小時。土耳其NTV電視台十六日引述艾多根說法，指稱警方在領事館內找到「有毒物質」的跡象。

川普十三日曾說，若調查顯示哈紹吉是在沙國領事館內遇害，將對沙國祭出「嚴厲懲罰」；沙國駐華府大使館十五日突然宣布取消原訂十八日晚間舉行的國慶聚會；優步（Uber）、Google等跨國企業則陸續表態，不會出席原訂二十三日起在利雅德召開的「未來投資倡議高峰會」。外界擔心哈紹吉事件將導致美沙關係陷入危機；若美對沙國實施經濟制裁，國際油價恐將應聲飆漲。

美國國務院官員十六日在利雅德證實，沙國當局同意就哈紹吉事件進行透明、及時、全盤調查的重要性，王儲穆罕默德也強調美沙兩國是「堅強的老盟友，我們會一起面對挑戰」。此前，英國、德國、法國、聯合國等機構與保護記者委員會（CPJ）、無國界記者（RSF）等國際組織，均要求有關當局就此事進行「可信的調查」，徹底追究主謀應負的責任。