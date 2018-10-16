不甩中國 大馬釋放11越獄維人送土國

2018-10-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透上週披露，馬來西亞當局無視中國引渡要求，將十一名非法入境大馬的維吾爾人全數釋放，並將他們送往土耳其。大馬首相馬哈地十五日表示，「他們在這個國家沒有做錯事，所以全被釋放」。這是馬國政府首度對此事發表評論。

路透引述這些維吾爾人的律師報導，馬國檢方基於人道理由，撤銷對他們的非法入境告訴。去年十一月，他們從被囚的泰國監獄集體越獄，逃至穆斯林為多數的馬來西亞。路透二月報導，吉隆坡當局承受中國要求遣返這些維吾爾人的強大壓力。中方近年在新疆擴大鎮壓維吾爾人，許多維族人輾轉經由東南亞國家前往土耳其，但泰國等國往往按照中方要求，將出逃的維族人遣返。

聯合國報告指出，逾一百萬新疆穆斯林被強制送入「再教育營」，企圖讓下一代改變認同。國際人權團體對此強烈批評，直言被遣返中國的維吾爾人，將受到酷刑、甚至死刑等迫害。

馬哈地十五日在國會僅簡短表示，這些人沒有做錯事，全數獲釋。北京十二日聲明，「堅決」反對馬來西亞釋放這十一人，並將其送往土耳其的決定。大馬此舉恐使馬中關係更趨緊繃。自馬哈地五月贏得大選，並取消逾兩百億美元的中資「一帶一路」建設計畫後，兩國關係已面臨考驗。

此外，馬國「亞洲新聞」報導，馬哈地指定的首相繼任者安華，也呼籲當局與中國就打壓穆斯林舉行正式會談，並批評穆斯林國家在中國苛待維族一事上沉默，直言「他們害怕，沒有人願意說什麼」。