友黨選舉慘敗 梅克爾政權告急

2018-10-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕德國東南部的巴伐利亞邦十四日舉行地方議會選舉，總理梅克爾執政聯盟的保守派姊妹黨基督教社會聯盟（CSU）空前失利，得票率僅約三十七．二％，比上屆（二○一三年）選舉足足少了十．四％，不僅痛失自二次世界大戰結束以來長期把持的過半多數優勢，也是自一九五四年來首次跌破四十％，對總理梅克爾岌岌可危的大聯合政府不啻為一記重擊。德國媒體指出，大聯合政府正面臨存亡關頭。梅克爾則矢言將竭盡所能贏回民心。

梅克爾領導基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）、社會民主黨（SPD）共組的執政聯盟，自去年國會大選後便頻傳政治危機，除CSU得票率大幅滑落外，SPD得票率更直接腰斬、僅剩九．七％，從第二大黨跌至第五大黨，並坦承選情被「柏林當局的糟糕表現」拖累。極右派德國另類選擇黨（AfD）則獲得十．二％選票，首度在巴伐利亞邦議會攻佔席次。

極右派政黨 在15邦議會取得席次

這次巴伐利亞邦議會選舉的投票率為七十二．五％，創下近四十年來最高紀錄。綠黨得票率十七．五％，取代SPD成為當地第二大黨。巴伐利亞邦保守派地方政黨「自由選民」（Free Voters）得票率十一．六％，創下該黨歷史新高。反移民、標榜「梅克爾必須下台」的AfD，去年成為第一個進軍聯邦議會的極右派政黨，如今已在十五個邦議會取得席次。

在今年夏天一連串政策危機後，梅克爾的聯合政府已搖搖欲墜。民調顯示，各方都將基社盟在巴伐利亞的重挫，歸咎於中央政府分崩離析，風暴核心則是兼任內政部長的基社盟黨魁賽賀佛（Horst Seehofer），他嚴詞批評梅克爾的移民政策，試圖將基社盟向右調整。

民調顯示，梅克爾執政聯盟可能在二十八日黑森邦（Hessen）地方議會選舉再次苦吞敗果，CDU得票率恐減至近六十年來新低。巴伐利亞邦一名五十歲的麵包師傅斯坦萊特納（Thomas Steinleitner）告訴英國衛報，他第一次選擇不把票投給CSU，因為「他們只是在重複AfD的政見。CSU、CDU這些大黨和企業站在一起，普通人對他們並不重要」。