反制中國 馬提斯二訪越南不去北京

2018-10-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕繼今年一月訪問河內後，美國國防部長馬提斯十六日罕見地於一年內再次造訪越南。一般認為，此舉顯示川普政府正設法拉攏同樣提防中國的區域小型國家，以制衡北京的影響力。馬提斯原本也將造訪北京，但美中貿易戰及南海軍事議題緊張升高之際，決定取消。

馬提斯一月間造訪越南首都河內，三個月後，美軍便派遣核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）訪問越南峴港，為越戰後首見，美軍強化區域夥伴關係、制衡中國的意味濃厚。此次訪越，馬提斯將前往人口及經濟重鎮胡志明市，以及邊和市（Bien Hoa）空軍基地，會見越南國防部長吳春歷。

馬提斯此行適逢越南領導人交接之際，前國家主席陳大光九月病逝，越南共產黨十月初決定推舉總書記阮富仲兼任國家主席。分析指出，雖然歷屆美國國防部長都會訪問越南，但馬提斯一年二訪實屬罕見，造訪曾是南越首都的胡志明市亦屬少見。上次訪問胡志明市的五角大廈首長是二○○○年的柯恩，是越戰後第一位訪問越南的美國國防部長。

美國外交關係協會（CFR）亞洲專家柯蘭茲克指出，越南曾謹慎地在美中兩國之間取得平衡，但近年來已調整外交及國防政策，逐漸偏向華府。越南與川普政府的部分政策結盟，包括「自由開放的印度—太平洋戰略」。

另方面，馬提斯可能離開川普內閣的傳言不斷，引發各界對華府的人事臆測。川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「六十分鐘」（60 Minutes）訪問時坦承，他與政府內部某些人士「相處不洽」。當主持人問及馬提斯可能去職的傳聞時，川普回應：「我不知道。他還沒告訴我。」「我和他關係不錯。我兩天前才與他共進午餐。」

然而，川普也說，他覺得馬提斯某種程度上是「民主黨人」，有可能離開；在某個時間點時，人人都會離開，這就是華府。川普還直言，十一月期中選舉過後，還會有更多人離開政府，但未具體指名。