制衡中國優先 川普轉性擴大外援

2018-10-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕向來主張「美國優先」政策的美國總統川普，近期對海外援助的態度大翻轉，計畫擴大協助非洲、亞洲、中南美洲等地的基礎建設。紐約時報等媒體分析，川普及國會內部原先的反對勢力，已意識到中國不斷擴展全球地緣政治影響力，對美國利益形成根本威脅，轉而開始重視外援的重要性，才會提出「改良版」外援計畫，對中國「以火攻火」。

川普五日簽署「善用投資促進發展法」（BUILD，俗稱建設法），改造原先的美國海外民間投資公司（OPIC），並更名為美國國際開發金融公司（IDFC），為願意前往開發中國家的美國企業，提供每年六百億美元（逾一．八兆台幣）融資。紐時指出，川普參選總統時嚴厲抨擊美國外援政策，就任後提議削減卅億美元海外救助金，支持取消OPIC預算，裁撤每年支出二二七億美元補助款的美國國際開發署，改弦易轍，堪稱大逆轉。

中國五年前推動「一帶一路」計畫以來，已在亞洲、東歐和非洲投注大筆資金，川普的轉變正是為了抗衡北京對全球經濟、科技、政治版圖的野心。眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）表示，自己進入國會的初衷是促成政府停止外援，但他與川普如今「變心」，主因正是中國已對美國構成國安威脅。

中國海外投資 是掠奪資產

許多觀察家認為，美國外援計畫最關鍵的變化在於IDFC可進行股權投資，有助於強化其商業談判的競爭力；IDFC也獲准使用當地貨幣進行交易和貸款，進而降低貨幣兌換風險。美國智庫「布魯金斯研究所」非洲成長計畫研究員施奈曼（Witney Schneidman）指出，IDFC不僅可增加美國對非洲的投資、刺激非洲經濟發展，還可提高美企競爭力、減少投資風險。

預計留任IDFC的前OPIC主席兼執行長沃許伯恩（Ray Washburne）直言，中國的海外貸款和投資不是在幫助其他國家，而是企圖攫取資產，「中方是對外國的工業、礦產感興趣，美方則旨在創造就業機會，以穩定新興經濟體的發展」。他指出，美方將「務實」地參與外國建設，而非純粹援助，目的在於與全球接軌，而非將利益送回國內。