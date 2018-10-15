華郵記者遇害 蘋果智慧錶未錄下過程

2018-10-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕經常撰文批判沙烏地阿拉伯政府的美國「華盛頓郵報」特約記者哈紹吉，本月初疑似在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，土國媒體指哈紹吉使用蘋果智慧手錶錄下遇害過程，並將音檔傳送至手機和網路雲端，但專家指相關技術無法在土國使用。此外，沙、土兩國雖承諾合作調查，但雙方甫接觸協調即觸礁，安卡拉直批利雅德當局不合作。

土耳其「晨報（Sabah）」十三日指出，哈紹吉二日進入沙國領事館前，開啟蘋果智慧錶的錄音功能，錄下他在館內被「訊問、拷打及殺害」的過程，再傳送至已交給未婚妻的蘋果手機及網路雲端儲存服務iCloud。哈紹吉五月出席「東方論壇」的照片顯示，他的確配戴有紅色標記、具備「長程演進技術（ＬＴＥ）」的第三代蘋果智慧錶。

然而，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，蘋果公司官網註明，蘋果智慧錶的ＬＴＥ傳輸功能無法在土國使用，也無法在使用者的電信服務範圍外使用，ＣＮＮ記者實地測試結果亦是如此。再者，雖然蘋果智慧錶透過藍芽連通蘋果手機後，確實可傳輸音訊，但安全及技術專家表示，藍芽傳輸僅允許短距離，從使館內傳到外頭不可能成功。

美國中央情報局（ＣＩＡ）前探員、現任ＣＮＮ情報與安全分析師貝爾（Robert Baer）指出，音檔只可能來自土國安裝在沙國使館內的監聽裝置，因為安卡拉當局不信任境內的外國官員，竊聽可能性高，只是不願意承認。一名土國前外交官也附議，直言蘋果智慧錶的傳言，只是相關人士刻意操作的「愚蠢障眼法」。此外，晨報指殺手以哈紹吉指紋解鎖手錶的說法也有誤，因為蘋果智慧錶並無指紋辨識器Touch ID。

沙、土兩國已同意搜索事發領事館，但對執行細節仍各執己見，安卡拉當局要求沙國允許土國檢察官和專家進入其領事館。與此同時，美國總統川普十三日表示，若證實利雅德當局策劃暗殺，美方將予以嚴厲懲罰，但他不希望停止軍售沙國，因為這將是對美國的懲罰。美國之音（ＶＯＡ）引述專家分析，若美、沙交惡，中國和俄羅斯將趁機擴大軍售沙國，拓展在中東的影響力；沙國亦可能以此結果施壓美方出售更多尖端武器。沙國當局則揚言，若遭受經濟制裁、政治施壓和錯誤指控，將加倍報復。