義大利移民假結婚掀波 200人轉送收容所

2018-10-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕義大利南部卡拉布里亞省（Calabria）人口稀少的小鎮里亞切（Riace），鎮長盧卡諾（Domenico Lucano，見圖，取自網路）由於被控涉嫌為了讓尋求庇護的移民留在義國而安排「假結婚」等罪名，本月稍早前已被逮捕軟禁在家。義國內政部十三日下令，當地約兩百名移民將轉送該國其他收容中心。義國反移民的右翼民粹主義政黨「聯盟黨」及其領袖、內政部長薩維尼聲稱，這是國會三月改選後，新政府向移民「宣戰」的證據。

右派政府向移民宣戰

盧卡諾自一九九八年起實施旨在促進當地就業和發展，並收容難民的獨特計畫，成效卓著，被支持者譽為「里亞切模式」。他在義國與歐洲資金資助下，提供移民棄置房舍及在職訓練，移民習得手藝技術後，當地工藝坊重新開張，也吸引觀光客前來。

然而，當前的民粹政府緊縮移民政策，盧卡諾被控為移民安排「權宜婚姻」，規避移民法規。檢方監聽電話，並錄下至少一次他似乎建議女性移民與義籍男性結婚，做為解決身分問題辦法之一的簡短對話。身為鎮長的盧卡諾在戶籍登記上可暗中使力，有辦法儘快安排婚禮，讓女移民成為里亞切合法居民。

此外，盧卡諾也被控未經公開招標程序，即與兩家垃圾清運公司簽約，這兩家社區合作企業的宗旨在於「為里亞切居民及移民提供工作」。盧卡諾則說，正準備對內政部提出申覆，並強調民粹政府「想毀掉我們」，對羅馬當局企圖摧毀被「無數」民眾、政治人物、知識份子與藝術家譽為「特別、非凡經驗」的里亞切模式，感到難以置信，且「痛苦至極」。支持者也對他被捕表達強烈抗議，並引發義國社會對移民政策的辯論。