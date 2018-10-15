非洲女童救援機構 爆創辦人性侵醜聞

2018-10-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕在西非賴比瑞亞創辦學校以協助女童免遭性剝削的美國慈善機構「超越自己」（More Than Me，見圖，取自網路），十三日就參與該教育計畫的女童數年前遭有系統集體性侵的重大醜聞致歉。但美國媒體的調查報導指出，已因愛滋病死亡的性侵犯連十歲女童也不放過，憤怒的賴國倡議人士在網路上發起連署，要求「超越自己」高層為此負起法律責任。

「超越自己」在官網以「我們極度深切地感到抱歉」為題，向在二○一四年與之前遭該組織共同創辦人強森（Macintosh Johnson）性侵的女童致歉，「我們辜負了各位」。「超越自己」聲稱，強森濫用該組織賦予的權力虐童，工作人員卻未能即時向高層通報；該組織將持續推動培訓與提升性犯罪意識的計畫，以避免憾事重演。「超越自己」還表示，將支持因此感染愛滋病毒的受害者，提供全校學童愛滋病毒篩檢。

男子已病死 受害女童恐被感染

「超越自己」是福音派基督徒梅勒（Katie Meyler）在二○○九年創辦的慈善組織。美國調查報導網站ProPublica和時代雜誌踢爆，強森是「超越自己」在賴國首都蒙羅維亞貧民窟「西點」（West Point）的聯絡人，此處正是女童集體遭性侵的案發地。ProPublica指稱，強森是靠巴結梅勒上位的「迷人騙子」，他在遭女童指控性侵後遭停職與逮捕，一五年受審，但陪審團在他行賄下無疾而終。強森於一六年據稱死於愛滋病，外界擔心受害女童可能也被感染。

梅勒在美國國內向股神巴菲特、電視名嘴歐普拉與其他名流募款，最後募得逾八百萬美元（約兩億五千萬台幣），其中近六十萬美元則來自美國政府資助。梅勒的慈善活動還獲得當時的賴國總統、諾貝爾和平獎得主瑟莉芙女士支持。