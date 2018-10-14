生下胖娃娃 增加媽媽乳癌風險

2018-10-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國倫敦「癌症研究院」（ICR）最新研究發現，產下體重超過四．五公斤巨嬰的女性，罹患乳癌的機率比一般人高出五十三％，且早產也會提高乳癌風險。研究指出，孕婦體內的荷爾蒙變化，與其罹患乳癌的機率有莫大關係，希望研究成果可協助更多女性透過預防性藥物及經常性篩檢，加以防範乳癌。

英國「泰晤士報」十三日報導，乳癌是英國女性最常見的癌症，每年約五萬五千人罹病，其中有五分之一喪命。雖然存活率逐漸有起色，但肥胖及高齡可能在五年內再次推升死亡率。為了瞭解懷孕類型與乳癌的關聯，ICR團隊檢視年紀介於十六至一○二歲的八萬三千名英國女性資料，發現其中的一七六七人在產後九年內罹患乳癌，而產下體重超過四．五公斤嬰兒的母親，罹病的機率更高出五十三％。

研究主筆史沃德洛（Anthony Swerdlow）說明，雖然該研究並未直接證實荷爾蒙與乳癌的因果關係，但女性在產下巨嬰後，體內的雌激素等女性荷爾蒙確實較高，而雌激素眾所皆知會刺激乳癌細胞生成。他指出，女性懷孕期間的女性荷爾蒙，比人生其他階段高出許多，既然女性一旦懷孕，罹患乳癌的風險就會發生極大改變，因此也可以合理地認為，懷孕類型亦有重大影響。

史沃德洛強調，究竟嬰兒出生時的體重達到多少，會使母親罹患乳癌的風險開始升高，這部分尚不清楚，但日後若進一步證實其關聯性，即可針對妊娠期、嬰兒體重、家族史和生活方式等因素進行綜合評估，推算女性罹患乳癌的風險。再者，雖然產下巨嬰帶給女性的額外風險與肥胖因素相當，甚至高過每晚喝下幾杯紅酒造成的風險，但乳癌生成因素繁多，須通盤考量所有可能原因。

史沃德洛進一步表示，唯有深入探討可能誘發乳癌的原因，才能進行更準確的風險評估，以利更妥善地運用癌症化學預防、篩檢等醫療方式。