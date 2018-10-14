轉移焦點？ 爆料抹黑國際刑警主席妻

2018-10-14

〔編譯魏國金／綜合報導〕國際刑警組織前主席孟宏偉上月底返回中國後「被消失」，其妻葛瑞絲．孟（Grace Meng）在居住地法國里昂報案，並召開記者會公開求援，引發全球關注。一家美國中文新聞網站連日根據「爆料」，起底孟妻「小三」身分，並說她「『吃空餉』，日均揮金過萬」、學歷造假等，抹黑的手法引發中國對孟妻發動輿論戰以帶風向的質疑。

孟妻為保護自己與孩子的安全，在面對媒體時始終背對鏡頭，並使用英文姓名。在美國華盛頓特區註冊的推特帳號「棱鏡新聞中文站」十日推出影片，預告孟妻「為什麼家裡豪車幾輛？又為什麼拋棄前夫一夕暴富？」並說她「享盡貪官富貴、卻又偽裝純潔女神」、「背影偽裝美麗，轉身卻是瘋狂斂財妻」，影片結尾稱內容來自網友爆料，「未完待續」。

該網站之後陸續「獨家」披露孟妻的「前世今生」。報導說，孟妻本名高歌，在「一個詭異的網球局裡」與年長十九歲的孟宏偉相識，當晚就「滾床單」，接著兩人「踹開」自己的配偶後，於二○○五年結婚。報導說，孟利用權勢，為高歌「謀取福利」，過去十年，她擔任中國、香港乃至國外多家企業的掛名董事與高官職務，「據保守估計」，她每年透過「吃空餉」方式，進帳不低於五百萬人民幣。不過「這只是冰山一角，為積累更龐大家產，孟可謂搜腸刮肚、敲骨吸髓」。

報導說，高歌「通過吃藥為孟誕下一對雙胞胎」，孟將母子送往法國，住進更大別墅，高歌生活豪奢，每年開支不下三百萬人民幣，但孟月薪不過兩萬人民幣，因此「唯有貪腐才能支撐維繫」。十二日該網站指稱，高歌十年獲得三個不同領域的碩博士學位，期間還擔任多家大企業高官以及生雙胞胎，「涉嫌嚴重學術造假」。

由於報導的用詞詆毀意味濃厚，且消息來源全無法查證，引發網友留言批評。有人留言說，「這文風，太噁心、太熟悉」、「一看就知道黨國放的料，連人家怎麼生孩子都知道，開動宣傳機器對付一個女人，小心適得其反」、「開始共匪那一套了，習包子的博士論文也是別人寫的」、「說什麼推特網民爆料，分明是中共爆的料，傳這種料的人本身就是中共的幫凶、五毛和水軍！」瑞士「新蘇黎世報」則指出，中國不計有損國際形象代價調查孟宏偉，顯示中共領導階層感到遭威脅。