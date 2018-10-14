華郵記者失蹤 企業抵制沙國

2018-10-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉，月初赴沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館領取結婚用文件，不料從此人間蒸發，咸信已在館內慘遭暗殺，幕後元凶指向沙國當局。隨著土國調查人員聲稱握有哈紹吉遇害的影片和音檔，且美國總統川普也揚言對凶手祭出「嚴厲懲罰」，廿三日在利雅德登場的沙國「未來投資計畫」會議籠罩在陰影下，多家國際企業和媒體已表明拒絕出席。

針對哈紹吉疑似遭利雅德當局指派十五人暗殺小組殺害一事，美國官員十三日向華郵表示，土國調查人員聲稱握有他與殺手對話的影音紀錄，將可揭露哈紹吉遭到訊問、虐待及殺害。土國媒體報導，哈紹吉進入領事館前戴著一只蘋果（Apple）手錶，但把蘋果手機交給未婚妻，而手錶透過藍牙可與手機同步。

沙國國王沙爾曼已指派資深王室成員哈立德親王（Pince Khaled al-Faisal）赴土國會晤總統艾多根；而利雅德和安卡拉當局也已組成聯合調查小組。對於一再被土國媒體視為罪魁禍首，沙國當局十三日仍駁斥是「謊言、沒有根據的指控」，並強調沙國向來遵守國際法律和公約。

哈紹吉長期針砭沙國政策，對實際領導人、王儲穆罕默德也多番批評，去年九月逃離沙國後就旅居美國。川普對其失蹤多番關切，十三日稱「很快」將親自致電沙爾曼，討論「發生在土國的可怕情況」，必查明事件真相；若證實為沙國下毒手，將祭出「嚴厲懲罰」，但未透露細節，僅稱不積極考慮限制軍售等影響美國工作機會的做法。此外，衛報指出，安卡拉當局十二日突釋放涉恐怖主義遭拘禁的美籍牧師布朗森，則被認為是藉此爭取美方在哈紹吉一案協助土國。

隨著此事發酵，廿三日在利雅德登場的「未來投資計畫」會議，遭各大國際企業、媒體抵制，包括世界銀行、優步（Uber）、英國金融時報、美國有線電視新聞網（CNN）、彭博、CNBC電視台等，都表明不會出席會議，紐約時報則決定退出贊助行列。該會議是沙國王儲穆罕默德主導的「願景二○三○」計畫一環，旨在吸引外資、推動本國經濟轉型。