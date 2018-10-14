寧願美國當家 全球民調反中

2018-10-14

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國還是中國當世界老大好？國際知名的皮優研究中心（Pew Research Center）針對全球二十五國進行調查發現，高達七十三％的亞洲人認為美國做為全球第一強權對世界較好，僅十二％認同中國。二十五國的調查中位數則是美國贏得六十三％，中國僅十九％。

未在中國與美國調查

這項調查並未在中國與美國進行，調查結果由皮優研究中心「全球經濟態度」部門主任史托克斯（Bruce Stokes）在紐約非營利組織「亞洲協會」的活動上發表。前澳洲總理、亞洲協會政策研究所首長陸克文在與史托克斯進行討論時說：「這是極有趣的調查，若看看當今亞洲對美國當領導者的偏好數據，那是非常龐大的，儘管中國是每個東亞國家首要的經濟夥伴。」

僅有兩國支持中國

該調查涵蓋的亞洲國家包括日本、菲律賓、南韓、印尼與澳洲，其中印尼最多人支持中國做為全球第一強權，不過該數據僅二十二％，偏向美國者則達四十三％。日本有八十一％受訪者支持美國，支持中國者為八％。僅有兩國─阿根廷與突尼西亞偏好中國做為全球領導者，前者三十五％挺中國，三十三％支持美國；後者有六十四％選擇中國，另二十六％支持美國。參與該民調的國家還包括以色列、肯亞、奈及利亞、南非、巴西、墨西哥、德國與加拿大等。

研究指出，中國在世界舞台的重要性獲得國際認同。七十％的回應者表示，相較於十年前，中國「在現今世界扮演更重要的角色」；對於美國，約三十一％做此表示。史托克斯說：「當人們表示他們目睹中國扮演更大的角色，我們不知道他們認為這是好還是壞事？」他指出：「就中國的軟實力而言，真正損害他們的是沒有保護自己人民的公民自由的觀感。」

中國不尊重個人自由

民調顯示，十九％的回應者認為中國政府尊重人民的個人自由，另有六十六％持對立看法；而認為美國政府尊重個人自由者達五十一％，持對立觀點者達三十七％。另外，調查中，三十九％的回應者認為全球第一經濟強權是美國，認為是中國的為三十四％。