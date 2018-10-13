富國濫用 全球剖腹產暴增

2018-10-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）十一日發表最新研究指出， 全球剖腹產率近二十年來暴增一倍。這項手術在富國遭到濫用，但在窮國卻難以負擔。醫生警告，剖腹產在部分國家已達「氾濫」程度，每年數百萬婦女可能因動此手術，置自身與胎兒於不必要風險之中。

多國研究人員追蹤全球九個地區的剖腹產使用趨勢，基於世界衛生組織（ＷＨＯ）及聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）一六九個國家的資料庫，研究發現， 二○○○至二○一五年期間，全球剖腹產率從十二％劇增至二十一％。有六十％的國家濫用剖腹產，但有二十％的國家使用不足，顯示手術建議普遍受到忽視。

至少15國 逾40％嬰兒剖腹產出生

研究指出，剖腹產繼續在北美、西歐、拉美及加勒比海地區遭到濫用，在南亞使用率驟增，但非洲增加較慢。在至少十五個國家，有逾四十％的嬰兒是透過剖腹產出生。多明尼加的五十八．一％比例為各國之最，巴西及中國也高度使用。

研究人員表示，剖腹產在許多中、高收入的環境遭到濫用，但低收入環境婦女卻在必要時缺乏此途徑。另外，一國內部貧富差距也會造成剖腹產比例懸殊。中國因貧富差異使用率從四％至六十二％不等，印度則是七％至四十九％不等。

專家估計，因為出血、胎兒窘迫、高血壓併發症及胎位不正等問題，僅十％至十五％的嬰兒出生需要剖腹產。這項手術雖能拯救母子性命，但也可能導致併發症及副作用，增加未來的生產風險。研究人員呼籲，醫生、助產士及其他醫療工作者，只應在有醫療需要的情況下使用剖腹產。