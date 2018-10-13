擺脫俄國 烏克蘭東正教會獨立

2018-10-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕東正教會君士坦丁堡（當今土耳其的伊斯坦堡）普世牧首巴爾多祿茂一世主持的大公會議，十一日宣布承認烏克蘭東正教會的自主地位。基輔當局對該決定欣喜歡騰，表示是抗拒俄羅斯干預內政的關鍵一步，俄羅斯東正教會則警告該決定恐導致全球東正教群體不可逆轉的分裂。

巴爾多祿茂一世是全球約三億東正教信徒的精神領袖，在三天的會議結束後，大公會議聲明說，將「繼續推動烏克蘭教會為東正教自主教會的工作」，其中包括恢復一九九○年代初期，以分裂教會為由，遭俄羅斯東正教會除籍的烏克蘭牧首菲拉列特（Filaret）的神職身分。自主教會不受其他東正教會管轄，在此之前，東正教有十五個自主教會，俄羅斯正教會下包含白俄羅斯與烏克蘭等正教會。

宗教自主 烏克蘭等330年了

烏克蘭的宗教爭端在二○一四年俄羅斯併吞克里米亞，以及迄今造成一萬人喪生的烏東分離衝突爆發後越演越烈，並成為烏克蘭二○一九年三月總統大選的重要議題。烏克蘭指控俄羅斯東正教會淪為克里姆林合理化俄羅斯擴張主義的工具，烏國在該議題的勝利，使連任陷入苦戰的親西方總統波洛申科陣營士氣大振，他說，「普世牧首與大公會議的決定終於驅散莫斯科的帝國幻覺與沙文主義空想」，「這是關乎我們獨立性、國家安全、國家地位以及世界地緣政治的問題」，烏克蘭等待這起「歷史大事」已等了三百三十多年了。

與俄國總統普廷關係密切的俄羅斯東正教會牧首基里爾譴責該決定「跨越紅線」，他將烏克蘭教會尋求獨立之舉與一○五四年東西方教會的「大分裂」相提並論。俄羅斯東正教會聲明說，將斷絕與普世牧首區的關係，以示抗議。克里姆林宮對該決定也表達不滿，反對任何導致東正教會分裂的行動。

烏克蘭與俄羅斯的東正教根源可追溯至九八八年在基輔受洗的弗拉基米爾大公（Vladimir the Great），他的歸信使「基輔羅斯」區域基督教化。與俄羅斯東正教會結盟的莫斯科牧首區之前統治烏克蘭，然其權威遭一九九一年蘇聯垮台後成立的基輔牧首區挑戰，其中頭號鼓吹者即是菲拉列特。在菲拉列特的領導下，基輔牧首區擁護烏克蘭教會獨立以及與西方更進一步整合，他曾譴責普廷被撒旦附身。他十一日表示，大公會議的決定為烏克蘭的三大東正教流派整合為單一自主教會鋪路，「我們希望烏克蘭東正教會不僅表面團結，在靈性上也合一，以致能服務烏克蘭人民」。