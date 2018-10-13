化解貿易戰 傳川普G20出手

2018-10-13

11月底高峰會外舉行川習會

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華盛頓郵報與華爾街日報十一日引述不具名消息人士的話說，美國總統川普與中國國家主席習近平已同意在今年十一月底於阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團（G20）領袖高峰會的會外舉行川習會，以期化解日益加劇的美中貿易紛爭。然因美中在許多議題上皆有歧見，多數分析家認為，這場川習會並不能帶來重大突破。

川習同意會面象徵兩國關係暫時不再惡化。華爾街日報引述政府與業界官員說法，指美國財政部預計在下週公告，中國並非匯率操縱國，這是兩國關係緩和的又一跡象。自今年以來，人民幣已貶值六．三％。

傳下週公告中國非匯率操縱國

華爾街日報指出，川普已專門指派一個小組來策劃川習會，成員之一是當年訪中與促成美中建交的美國已故前總統尼克森的外孫考克斯；至於中方的川習會策劃小組成員，則包括國務院副總理、美中貿易談判中方代表劉鶴。力推美中貿易談判的白宮國家經濟會議主席庫德洛十二日告訴ＣＮＢＣ，他深信美中談比不談來得好，但迄今中方的回應還並不令人滿意。

這場川習會是美中自今年八月以來首度直接論及貿易紛爭，顯示川普政府內的溫和派暫時取得上風。庫德洛與美國財政部長努勤過去數月來一直推動美中談判，而今終於成功，也遂了中方官員希望能避開川普政府內的對中強硬派，如美國貿易代表萊席爾與白宮國家貿易委員會主席納瓦洛、與川普在阿根廷親自接觸的心願。華府智庫布魯金斯研究所的中國中心主任李成說，中方基本上認為，他們在川普周遭都是反中派的政治環境中幾乎使不上力，難以預料川普會怎麼做。

萊席爾等人一直試圖以關稅做為迫使中國根本性改變其工業政策的籌碼，擔心若美國過早宣布貿易戰結束，將就此解除北京當局所承受的壓力。但專家對這場川習會並不抱太大希望。一名美國消息人士說，美方的計畫就是讓川習共處一室，取得小勝利，然後宣布整個貿易戰結束；美國華府智庫哈德遜研究所的中國政策中心主任白邦瑞則表示，美中關係緊張的問題在於，雙方看似都沒有信心能搞清楚對方的最重要與基本的談判要求。