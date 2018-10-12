華郵記者疑遭暗殺 沙國15人小組曝光

2018-10-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報十日引述美國截獲的情報報導，沙烏地阿拉伯王儲、沙國實際領導人穆罕默德，下令暗殺迄今已失蹤逾一週的華郵特約記者、沙國公民哈紹吉。批評沙國國王沙爾曼及其子穆罕默德不遺餘力的哈紹吉，二日進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後，即下落不明。

土國幾家親政府的報紙並報導，一支成員多達十五人的暗殺小組涉嫌犯案，這些刺客的身分包括沙國特種部隊軍官、情報官員、「國民警衛隊（SANG）」人員，還有一名鑑識專家。美國總統川普、國務卿龐皮歐、國家安全顧問波頓、白宮高級顧問庫希納和土耳其總統艾多根，均要求利雅德清楚交代此事。

暗殺小組名單見諸於洩漏給土國媒體的幾張飛機座位表上。其中部分疑犯在社群網站上所寫的個人簡介，都與沙國維安部門中的菁英單位有所關聯。調查人員目前把重點轉向沙國駐伊斯坦堡總領事官邸的地下車庫，該官邸就在領事館附近，這些刺客可能利用該車庫來轉移哈紹吉。

五十九歲的哈紹吉旅居美國維吉尼亞州，原本即將迎娶土國籍未婚妻成吉茲。為此，他九月廿八日特地赴該領事館辦理與前妻的離婚證明，並約好十月二日前往取件。儘管沙國官員聲稱，他已安然離開領事館，但在外等候的成吉茲卻指稱，他從此「人間蒸發」。

川普指稱，他已和沙國「最高階」官員談了「不只一次」，美方已要求提供所有相關資訊，「將把這起事件查個水落石出」。廿二名美國聯邦參議員亦聯名致函川普，要求他行使美國「全球馬格尼茨基人權問責法（Magnitsky Act）」，決定是否制裁沙國。