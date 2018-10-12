鎮壓手法危害人類 中國人權危急

2018-10-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國會及行政當局中國委員會（CECC）十日發表年度報告指出，中國人權處於「危急」的惡化狀態。北京正以前所未見的手法鎮壓新疆少數民族，包括維吾爾族穆斯林，其採行之手段可能構成「危害人類罪」，對政府、社會與商業的控制也顯著增加，並利用科技加強掌控人民。

CECC在長達三二四頁的報告中指控，自中國國家主席習近平二○一二年上台以來，中國人權狀況每下愈況。北京不留情面地透過國家資助的壓迫、監控及教化手段，持續壟斷國內政治權力。中國以高壓手法處理香港，繼續腐蝕其自治，對西藏採行鎮壓政策，包括廣泛及侵入性的監控，對基督教社群也繼續壓迫，燒毀聖經及關掉教堂。

CECC主席、共和黨議員魯比歐抨擊，中國人權狀況今年再度惡化，對美中關係帶來傷害，影響中國人民行使基本人類自由的能力。

擬提名維族學者角逐和平獎

CECC計畫提名維族學者伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）角逐一九年諾貝爾和平獎。他促進漢人與維族間的對話與和平，但因分裂國家罪入獄，判處無期徒刑。

魯比歐強調，該報告建議在美中關係各層面置入人權議題，以制裁及簽證限制等方式，使違反人權的中國官員負責。他相信川普政府將樂於接受這些建議；美國政策制定者正重新審視過去數十年來對中關係的錯誤假設。

CECC共同主席、共和黨眾議員史密斯斥責，中國對宗教團體及維族鎮壓激烈程度，是一九六○年代文化大革命以來前所未見。報告中包括一千三百人因信仰或族群而入獄的名單。他與魯比歐共同警告，北京採行的手段恐構成「危害人類罪」。