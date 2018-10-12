批天皇想毀靖國神社 宮司失言請辭

2018-10-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本靖國神社的第十二代宮司（神社中地位最高的管理者）小堀邦夫，抱怨明仁天皇在位期間從未到靖國神社參拜，卻勤於到各地慰靈，「存心想毀掉靖國神社」，對天皇不敬的發言經「週刊POST」爆料後引起批評，日媒報導，小堀已前往宮內廳致歉並表達辭意。

現年六十八歲的小堀曾就讀京都府立大學、皇學館大學大學院、國學院大學等三所大學，學習國史學及神道學，一九七七年出任伊勢神宮神職，今年三月甫上任靖國神社宮司。

靖國神社即將於明年迎接創立一五○週年，小堀之前曾在神社專業刊物上表示，靖國創立五十週年時，大正天皇曾來行幸，創立百週年時，昭和天皇及皇后也來行幸，明年創立一五○週年，卻遇到天皇讓位。

痛罵明仁及皇太子夫婦

今年六月廿日靖國神社召開「教育研究委員會」內部會議，小崛和神社高階職員約十人出席，「週刊POST」拿到會議的錄音帶，本週出刊的報導中指出，小堀在這項會議中滔滔不絕「獨自演說」一百一十分鐘。小堀再次提到明仁天皇從未行幸靖國神社語露不滿之意，他表示「陛下（明仁）拚命到各地去慰靈，但愈是如此愈顯得刻意與靖國疏遠，那些地方即使有遺骨但未必有御靈。」小堀還進一步說「說白一點，今上陛下根本存心想毀掉靖國神社」。

小堀還說，再過半年就知道了，如果今上在位中一次也沒來靖國親拜，皇太子登基後也不可能來，「新的皇后（雅子）非常討厭神社神道」。

日媒報導，靖國神社證實內部會議記錄用錄音帶外流，受各方批評的小堀已前往宮內廳致歉並表達辭意，宮內廳長官山本信一郎十一日例行記者會上也表示已接受小堀道歉。繼任者預計將在廿六日敲定。