東京新築地 豐洲市場開賣啦

2018-10-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕被譽為「日本廚房」、「東京胃囊」的全球最大魚市、東京都中央區的「築地市場」，於六日正式熄燈後，浩浩蕩蕩搬遷至東京江東區的「豐洲市場」，並自十一日凌晨起正式恢復營業，重啟蔬果和水產品交易，東京都知事小池百合子特地前來視察。當天競拍的最高價，由一尾產自日本青森縣三廄（外濱町）、重達二一四公斤的鮪魚創下，以四二八萬日圓（約一二○萬台幣）成交，而築地市場上週最後一天營業日的最高鮪魚拍賣金額為四三八．五萬日圓。

開市第一鮪！214公斤、120萬元拍出

築地市場的商家於十日完成搬遷，耗資五十億日圓（約十四億台幣）打造的豐洲市場，十一日清晨五點半展開首拍，還發生一輛小卡車起火與一大早就塞車的插曲。市場內響起競標的鈴聲及批發商的喊價聲，夾雜著手勢，批發商賣力爭奪他們心目中當天整個市場最上等的漁產。

東京都知事小池百合子表示，「或許要花些時間才會習慣」，「我們還想把豐洲市場發展成東京及日本的核心市場和象徵，使豐洲的品牌一天天愈來愈亮。」

四十五歲的黑鮪魚賣家天野基三雄則擔憂地說，「有些客人講（豐洲）太遠了，他們不會再來了」。米其林一星主廚貝卡特（Lionel Beccat）也說，豐洲與「築地的氣氛不同」，「純粹從專業角度來講，也許豐洲較好，但在情感上，築地更勝一籌。頭腦（理智）說好，心（情感）卻說不。」

一般遊客將可從十三日起參觀豐洲市場，但與築地市場可近距離參觀拍賣不同，未來遊客得隔著玻璃參觀。

一九三五年開設的築地市場為東京十一個「中央批發市場」之一，曾是東京最知名觀光景點之一，一天就能吸引約四萬人造訪，二○一三年創下一尾二二二公斤的黑鮪魚以一．五五四億日圓（約四三六二萬台幣）拍出紀錄，高懸至今。東京都政府以其老舊、衛生環境不佳等為由，二○○一年就決定搬遷，最後選定以占地約四十公頃、約築地市場一．七倍的豐洲市場取代。前身是天然氣工廠的豐洲，二○一六年被發現土壤及地下水遭污染，含苯等有毒物質，促使都政府斥資三十八億日圓（約十．七億台幣）清除。

二○一六年八月就任東京都知事的小池因此宣布築地市場延後搬遷，一八年稱豐洲市場已安全無虞，但部分批發商仍持疑。日本「共同社」報導，在地水下調查中，豐洲市場仍有地點檢出苯超標一百倍。路透引述一個反對搬遷團體的調查報導，築地市場逾八十％的漁產批發商反對遷移。