亞馬遜AI徵才 歧視女性挨轟

2018-10-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕倉儲管理與定價決策皆已採自動化的全球知名跨國電子商務企業「亞馬遜公司」（Amazon），二○一四年原本打算連選才都開始倚重人工智慧（ＡＩ），隔年卻發現既有科技業性別版圖讓ＡＩ養成「男尊女卑」的偏差意識，即使修正程式仍難保不再歧視的情況下，去年初終於正式宣告放棄計畫。這說明了當前ＡＩ也有盲點與瓶頸，值得有心發展此道的企業引為借鏡。

凡有「女性」字眼的履歷都打低分

根據線上工作媒合網站「凱業必達」（CareerBuilder）去年調查，約有五十五％人力資源主管相信，五年內將迎來ＡＩ擔任日常徵才助手的趨勢。視自動化為自家企業優勢，亞馬遜早在一四年就開始建置試驗性徵才ＡＩ程式，原本預期可協助檢閱求職者履歷，宛如亞馬遜消費者對商品的評價，一到五星擇一，希望初步篩選出百份履歷中的前五強。

但研發人員隔年卻發現，在軟體開發等技術相關的職務上，ＡＩ徵才並未秉持性別中立原則。追究原因後，發現訓練期間雖讓它吸收過去十年收到的履歷資料，但當初求職者多為男性，造就今日科技業的男人天下；這個現實卻讓ＡＩ誤以為男性求職者才好，凡有「女性」字眼的履歷都打低分，就算是女子西洋棋社長也不例外，兩所女子大學的畢業生更是一律降級。

儘管專家立刻修正程式，但仍難保ＡＩ不會再做出歧視性排序，以致亞馬遜高層信心全無，才在去年初宣告解散該團隊。如今消息外流，亞馬遜自稱招募人才不只靠ＡＩ評價，但拒絕發表更多評論，只強調自身對職場多元性及平等性的重視與承諾。