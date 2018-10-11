美駐聯國大使人選 伊凡卡赫然在列

2018-10-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國駐聯合國大使海利九日突然宣布將於年底去職，所引發的迫切問題之一就是誰來接替這項要職。目前美國總統川普透露與報派的新任大使人選有三，分別是前副國家安全顧問鮑爾（Dina Powell）、現任美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell），以及令人難以想像、可能性也不大的川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）。

川普在白宮會見海利後告訴記者，他正在考慮的繼任人選有五人，他將在兩到三週內、甚至更快做出決定；川普還推文說，將提名「強棒」（formidable replacement）接替海利。一如稍早的聯邦最高法院大法官卡瓦諾，駐聯合國大使的任命案也必須獲得國會參議院確認。

另有強棒鮑爾、格瑞尼爾

川普透露，前副國家安全顧問蒂娜．鮑爾是考慮人選之一。四十五歲的鮑爾曾在布希政府任職，現為高盛集團金融與非營利部門主管，是伊凡卡及其擔任白宮顧問的夫婿庫希納的親密盟友。今年初離開川普內閣的鮑爾曾積極參與中東政策，並協助規劃川普所有海外出訪行程，以及去年九月在聯合國大會的初登場。

另一名可能人選則是歷來任期最久的美國駐聯合國使節團發言人、現任駐柏林大使格瑞尼爾。格瑞尼爾曾與前美國駐聯合國大使、現任國家安全顧問波頓共事，行事風格類似海利，均以捍衛川普及其政策為要務。據傳川普也可能考慮讓目前擔任白宮顧問的愛女伊凡卡擔任聯合國大使，但川普說，如此他將違反「反裙帶關係法」，似乎暗示伊凡卡出使聯合國機會不大。

海利曾被視為川普愛將，她在出使聯合國期間積極落實川普理念，為此惹毛美國盟友也在所不惜，外傳她求去可能與在川普面前失寵有關。川普透露，海利早在六個月前便有意求去，時間點正是龐皮歐出任國務卿與波頓出任國安顧問之際。儘管海利聲稱辭職無關投身二○二○年總統大選，但她的去職打破白宮努力營造的穩定形象，也讓川普政府在性侵疑雲纏身的卡瓦諾任命爭議後、必須積極爭取婦女票時，痛失高知名度的女性官員，恐將對十一月期中選舉造成影響。