孟宏偉妻求援 遭恐嚇閉嘴

2018-10-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際刑警組織歷來第一位中國籍主席孟宏偉，上月底由法國返回母國後「被失蹤」，孟妻葛瑞絲（Grace Meng）繼本月五日向法國警方報案、七日召開記者會對外求援，八日晚間首度透過媒體專訪再度發聲，指控中國政府致電恐嚇，「我們有兩組人，就是來找你的。」法國警方已介入調查。

國際刑警組織主席被失蹤

葛瑞絲七日記者會後，北京當局在深夜發布公告證實，孟宏偉涉嫌違法，正接受調查。葛瑞絲八日在法國里昂一家旅館告訴美聯社，上月廿五日孟宏偉傳了尖刀圖片給她暗示危險，一週後她的手機接到一名男子來電，對方自稱曾在孟手下做事且知他的下落，即中國公安體系人馬，叫她「聽話閉嘴」，還以中文直言「我們有兩組人來，就是來找你的」；這通恐嚇電話讓法國警方立刻繃緊神經保護她，至今還在調查是否是中方所為，以及對方所言是否屬實。

接受媒體專訪 站出來對抗中國政府

至於明知對外求援將讓自身陷入「更大險境」，葛瑞絲仍決意放手一搏的原因在於，「他失蹤了好久，沒人給我半點資訊，或告訴我他去了哪裡。這在當今中國是非常普遍的」，「我覺得我有責任站出來。」針對中國官方塑造孟宏偉乃最新落馬貪官「咎由自取」的形象，，葛瑞絲表示，這不過是中國政府準備長期關人的藉口，相信夫君清白，願意將兩人帳戶開誠布公。

妻受訪手機三度響起響起

葛瑞絲也接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，席間手機三度響起。她說中國領事館不斷來電，但她拒絕與對方單獨會面，除非未來有媒體及律師在場。

總部設於香港的「中國人權民運信息中心」九日指出，「消息指孟宏偉留有極其重要人士違法證據在海外。」美國國會授權設立的「自由亞洲電台」則總結，「中國參與國際事務能力受質疑」，經費八成來自西方國家的國際刑警組織也已開始被中國「侵蝕」，該組織「紅色通報」配合中國政府迫害異議人士和富商，卻未嚴厲追究孟宏偉下落，就是最好證據之一。

不過，中國維權人士胡佳認為，孟宏偉先前為中共爪牙，協助打造不透明的政治系統，缺乏法治精神，如今也讓自己受害求助無門，「若非他的太太在法國且對媒體發聲，他的案子將一直被鎖在黑箱裡」，又「如果孟宏偉不是國際刑警組織主席，人們將不會知道中國已成了怎樣一個警察帝國。」