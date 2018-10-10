泰勒絲金嗓挺民主黨 川普秒怒

2018-10-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕向來不談政治的西洋流行樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift），七日出人意表地在照片分享網站Instagram（IG）對一．一二億名追隨者首開金口：基於「過去兩年」諸多事件，下月六日舉行期中選舉時，她將在田納西州投票支持民主黨候選人。這番政治表態不僅獲得近一八○萬人點讚，讓田州當地一天內多了相當於上月一整個月累積的註冊選民，更惹毛總統川普，聲稱「對泰勒絲的音樂好感度大概掉了二十五％」。

九日是登記成為田州註冊選民的最後一天。二十八歲的泰勒絲七日透過IG直言，「我過去一直不願意公開表達對政治的看法」，但因個人和這個世界「過去兩年」發生的一些事，改變了她的想法。她聲稱，過去始終把票投給「保護且為了我認為我們國內所有人都應得的人權而奮戰的候選人」，包括女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、陰陽人、疑性戀（LGBTIQ）等酷兒的權益。

泰勒絲強調，「基於性傾向或性別而做的任何形式歧視行為都是『錯的』」，因此「我無法投票給未來不願為『所有』美國人的尊嚴奮戰者」；即使一直儘量支持女性參選，這回卻難以力挺角逐聯邦參議員的田州共和黨籍女性候選人布雷克本（Marsha Blackburn），因為她曾在國會對男女同工同酬議題和「反婦女暴力再授權法案」投下反對票，並主張企業有權拒絕服務同性伴侶，與泰勒絲的價值背道而馳。

反之，和布雷克本打對台的民主黨籍前州長布雷德森（Phil Bredesen），以及民主黨籍眾議員庫珀（Jim Cooper），將拿到她手上的兩張票。泰勒絲投票的選區之現任聯邦參議員為共和黨人寇爾克（Bob Corker），同黨接班人布雷克本正陷苦戰，共和黨恐將丟掉一席江山。記者八日詢問川普看法，他不耐地回答，「（布雷克本）做得很好」、是個「優秀的女人」，可惜泰勒絲「對她一無所知」，「我現在對泰勒絲的音樂好感度大約掉了二十五％，可以了嗎？」

泰勒絲表態後，全美二十四小時內多了六．五萬名註冊選民，田州就增加至少二一四四人；相較於本月原本才五一八三人登記，上月更只有二二一一人註冊，在在顯示泰勒絲發威不可小覷。