墨夫妻誘殺20女 屍塊餵愛犬

2018-10-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕墨西哥一對夫妻涉嫌誘殺二十名婦女，並將受害人分屍，把屍塊拿去餵寵物狗或充當肥料，手法凶殘，即使在殺人棄屍事件屢見不鮮的墨西哥，此案驚悚程度仍震驚社會，隨即激發民眾上街遊行，要求當局解決對女性暴力犯罪居高不下的問題。

當局根據墨西哥法律，僅公布嫌犯為三十四歲的璜‧卡羅斯‧N（Juan Carlos N.），與他的三十八歲妻子派翠西亞‧N（Patricia N.），兩人四日從位於墨西哥州埃卡提佩市（Ecatepec）哈丁內斯區（Jardines de Morelos）的住處離開時被捕。

州檢察長葛梅茲（Alejandro Gómez）八日指出，該市於今年四月、七月和九月接連有三名婦女失蹤，其中一名婦女失蹤時還帶著兩個月大的女兒。警方追查通聯紀錄後發現這對夫妻涉嫌重大，鎖定追蹤；嫌犯落網時正推著一輛嬰兒車，裡面有一只裝著人體屍塊的黑色袋子，正準備帶到附近一處荒地掩埋。

警方在兩人的兩間房子和棄屍荒地發現多名受害者遺骸，有些被裝在塑膠桶內灌上水泥，有的被裝入塑膠袋裡放在冷凍庫中。失蹤女嬰則被嫌犯以一萬五千披索賣掉，所幸被平安尋回送回家。

據墨西哥「環球報」（El Universal）報導，璜‧卡羅斯與派翠西亞育有三名子女，其中之一仍在襁褓。他們先由派翠西亞以販賣便宜衣物、手機為由，誘騙婦女到住處，再將對方殺害、支解，部分屍塊骨頭被當成盆栽肥料，肉被拿去餵狗，有些受害人生前或死後曾遭性侵。

嫌犯供稱，幼年時被母親逼穿女裝、看她與多名男子性愛，因此憎惡女性。據警方調查，他殺害至少十人，多為年輕或單親媽媽，但他七日向法庭表示，六年來受害婦女多達二十人。葛梅茲指出，璜‧卡羅斯有符合精神和人格異常的症狀，派翠西亞則是一出生即智力障礙，伴隨胡言亂語等譫妄症，但精神鑑定判定「兩人皆能分辨對錯」。

殺人棄屍案在墨西哥屢見不鮮，而人口密集的貧窮城市埃卡提佩更時傳婦女遭殺害，但本案驚悚程度仍震驚社會，州議會議長等約一千五百人於七日走上街頭，抗議對女性的暴力犯罪，要求市長下台。官方統計，去年墨國有二五八五名女性遭殺害，其中以墨西哥州三○一人最多。