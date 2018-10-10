川普鐵粉 美駐聯大使閃辭

2018-10-10

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普九日宣布，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）請辭獲准。海利向來是最力挺川普的盟友之一，她的求去令外界頗為錯愕。川普表示，「吾友」（my friend）海利的工作表現極佳，但她早在六個月前就表示，將在派駐聯合國兩年後「休息一段時間」。海利則強調，她無意參選二○二○年總統大選，但會幫川普輔選。

川普九日上午在白宮橢圓形辦公室與海利會面。川普說，希望海利日後能以另一種角色回歸，在他的政府擔任其他職務，「職位任選」。至於新任駐聯合國大使，川普表示，將在未來兩到三週內任命接替人選。

四十六歲的海利曾任南卡羅萊納州州長，不僅是南卡首位女性州長，也是全美第二位印度裔州長。她去年一月獲川普任命出任聯合國大使。儘管川普的外交政策經常飽受批評，但不論是制裁俄羅斯、北韓、伊朗核協議或退出人權理事會，海利捍衛川普政策始終不遺餘力。

在二○一六年總統大選期間，海利數度批評川普的言論「不配稱為美國人」，川普則回敬「海利讓南卡人引以為恥」，但選後兩人化干戈為玉帛。駐聯合國大使是僅次於國務卿的最高層外交職務，儘管海利缺乏外交歷練，她的表現卻頗受川普肯定，一度盛傳她有意問鼎二○年總統大位。