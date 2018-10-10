沒人氣又不安全 Google+掰掰

2018-10-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國科技巨擘Google八日宣布，永久關閉旗下社群媒體服務「Google+」，預定明年八月正式下線，使用者仍有十個月時間下載及轉移資料；相關服務未來將不再提供個人用戶使用，只考慮開放企業客戶供內部交流使用。據統計，九十％的Google+用戶持續使用時間不到五秒鐘。Google也證實，由於Google+應用程式介面（API）存在漏洞，恐有多達五十萬用戶的個人資料外洩。

Google工程部副總裁史密斯透過部落格文章證實，該公司今年啟動「閃光燈計畫」（Project Strobe），稽查第三方軟體開發商存取使用者帳戶及安卓（Android）裝置資料的情況，三月間發現Google+應用程式介面存在漏洞，讓第三方開發商可取得估計多達五十萬用戶的姓名、年齡、性別、職業、電子郵件等個資，但不包括電話號碼、貼文及聊天內容。

由於無法掌握開發商濫用個資的證據，也無法確定具體受影響的帳號，Google在修復漏洞後，「以多項衡量標準」決定不向用戶通報。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）也獲知相關計畫。

華爾街日報八日率先披露，Google今年春季選擇不公開Google+個資外洩事件的原因，包括公布此事可能「立即引起主管機關注意」，被外界拿來與英國政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）擅用五千萬名「臉書」（Facebook）用戶個資的醜聞做比較，導致商譽受損。報導援引內部文件和知情人士說法，指應用程式介面的漏洞二○一五年便已存在，且至少有四百三十八個應用程式，藉此取得未經授權的Google+用戶個資。

二○一一年推出的Google+，原本志在挑戰臉書的社群媒體龍頭地位，但受歡迎程度始終比不上臉書。Google八日除了宣布終止Google+服務外，也宣布一系列用戶隱私權保護政策，包括終止外部開發商存取安卓系統的手機簡訊、通話紀錄和部分通訊錄資料的權限，只開放極少數開發商為電郵服務「Gmail」開發擴充功能。