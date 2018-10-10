中資4年9千億「錢」進澳洲 國企撐腰

2018-10-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國立大學最新數據研究顯示，中國企業在二○一四到一七年間，對澳洲的投資總額逾四○四億澳幣（逾九千億台幣），其中逾八成交易案來自民營企業，只有不到兩成由國有企業主導，但後者投資金額占總額近一半，前三大投資領域分別為礦業、房地產和基礎交通設施。英國衛報指出，許多交易是由中國政府主導，背後目的可能不僅止於商業利益。

澳洲國立大學克勞佛公共政策學院東亞經濟研究局團隊，歷經兩年多時間，彙整及分析逾萬筆獨立數據後指出，中國企業一四到一七年間對澳洲直接投資案達二六二件，新南威爾斯州和維多利亞州最受歡迎，分別吸引一五五億澳幣（約三四六○億台幣）及一二五億澳幣（約二七八八億台幣）。

中國投資澳洲總金額 國企占47％

這是澳洲首次勾勒出中資的真實價值，礦業、房地產和交通運輸業是前三大投資領域，分占二十四．五％、二十一．六％、十三．六％；若以交易案數量計，則房地產以一一○件遙遙領先礦業的三十六件，商業類房地產又遠高於住宅類。以投資額達四十五億澳幣（逾一千億台幣）的一五年為例，住宅投資僅占八四五○萬澳幣（約十九億台幣）。主要研究人員崔維斯（Susan Travis）另表示，由於澳洲健康照護產業品質優越，中企也逐年加碼投資。

報告發現，二六二件交易案是由一九三家中企投資，大多數中企僅做出單次投資；而在所有案件中，以中國國企為母公司的企業所主導的件數不到兩成，但因幾乎都是大宗案件，投資額高達一九○億澳幣，約占總金額的四十七％。澳洲新任財政部長加特簡斯（Philip Gaetjens）八日在雪梨的「中國投資與澳大利亞」研討會上表示，雖然中資目前僅占澳洲外資總額的四．八％，但比重正逐漸增加。

澳洲已開始限制中方基建投資

值得注意的是，中資金額最高落在一六年，達一四九億澳幣，但隔年回落至八十九億澳幣，跌幅達四十％。「澳洲新聞」指出，前總理滕博爾政府指控中方干涉澳洲，限制中方對澳洲的基建投資，及北京方面加強控管資本外流，都是可能原因。