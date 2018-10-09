巴西大選將入第二輪 極右、左派對決

2018-10-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕巴西七日高度兩極化的總統大選，十三名候選人均未取得直接勝選的過半以上選票，巴西選民因而須在二十八日的第二輪投票中，從得票率分居一、二名的極右派社會自由黨（PSL）煽動家波索納羅（Jair Bolsonaro），與左派工黨候選人哈達德（Fernando Haddad）兩人間做出抉擇。

波索納羅七日擊敗其他候選人拔得頭籌，但四十六％的得票率不足以迴避與得票率二十九％的聖保羅前市長哈達德進入第二回合對決。儘管結果一如選前民調預期，但波索納羅指控「投票問題」使他未能直接當選，他的支持者則在首都巴西利亞的國家選舉法庭外抗議，高喊「舞弊」。

第二輪投票的勝負難測。調查顯示，波索納羅雖占優勢，但哈達德在取得落敗候選人的支持後，聲勢幾乎平分秋色。哈達德向支持者強調，第二輪投票是「黃金機會」，他要求與波索納羅辯論。身為執政黨候選人，哈達德面臨選民對巴西最嚴峻的經濟衰退及工黨連串貪腐醜聞的不滿，但波索納羅詆毀女性、同志及貧民，他對一九六四至八五年殘暴軍事政權的懷舊，也讓許多人心寒。

巴西川普崛起 擁抱恐懼政治

觀察家指出，這場大選已成為巴西史上最令人訝異的選舉之一，「波索納羅旋風」為傳統政治掀起一場海嘯，讓新保守主義在巴西政壇崛起，認同波索納羅的州長，國會參、眾議員與州議員候選人也都有不俗表現。但分析家指出，「巴西川普」波索納羅的崛起，對巴西乃至拉丁美洲並非好事，因為他擁抱「恐懼政治」，恐將危及原已搖搖欲墜的拉美民主。