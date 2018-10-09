外媒主編工作證被拒續簽 港人請願促說明

2018-10-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港外國記者會（FCC）副主席、英國金融時報（FT）亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet），近日遭香港政府保安局入境事務處拒絕續簽其工作簽證。FCC、香港記者協會等香港和國際新聞組織的代表與泛民主派立法會議員，八日前往港府請願，要求特首林鄭月娥與港府說明馬凱被拒原因，並遞交自六日以來所蒐集、促請入境處撤回決定的一．五萬個網路連署簽名。

願人士強調，香港乃法治社會，言論自由受到保障，馬凱被拒立下「可怕的先例」。北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）控制的「大公報」八日頭版頭條則稱，去香港「搞分裂活動，只把你請走，沒拉你槍斃，算最文明的抗議了」。

由於FCC八月間曾邀請主張「港獨」的「香港民族黨」召集人陳浩天發表演說，並由馬凱主持，記協主席楊健興質疑港府此舉乃「秋後算帳」，香港新聞自由和制度恐已「中國內地化」。他認為，此事已令國際社會質疑香港理應享有的高度自治。

香港媒體八日引述港府消息人士報導，馬凱係因不符合「對香港有好處或貢獻」的工作簽證審批準則而遭拒。FCC主席陳翡（Florence de Changy）被問到是否擔心自己的工作簽證日後也會被拒簽時，只說「擔心也沒用」。美國駐港澳總領事館發言人表示，港府的決定令人不安，此事與外國記者在中國的遭遇類似。英國外交部也敦促港府提出解釋。香港美國商會則聲明，此事令人擔憂，若無新聞自由，資本市場及商貿活動皆難以正常運作。

FT八日社論特別以「香港違反言論自由的舉動」為題，認為馬凱被拒等於是對他的「報復」，也對所有港人傳達令人不寒而慄的訊息，凸顯北京持續加強對香港的掌控力道，香港法律及國際協議保障的基本權利也不斷遭受侵蝕。

馬凱七日晚間搭機從曼谷入境香港，但這次僅獲准七天旅遊簽證。港媒報導，他入境時「被查問一輪後」才過關，至少花了約一個半小時。曾對FCC邀請陳浩天演講感到「遺憾」的林鄭月娥，七日被記者問到馬凱簽證續簽遭拒的原因時未予回應。中共黨媒「環球時報」七日社論則強調，這是「典型的主權權力，可以不做解釋」。