國際刑警組織中國籍主席 遭中共收賄調查

2018-10-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對國際刑警組織（Interpol）中國籍主席孟宏偉上月底返國後失蹤一事，中國官方七日深夜及八日凌晨證實，孟因收賄、涉嫌違法，正接受官方監察調查，並批評孟「咎由自取」。然而，外界揣測，孟被查與其曾為中共前政法委員會書記周永康下屬，或年初撤銷新疆獨立人士國際「紅色通緝令」有關。

可能與政治肅清有關

部分法國媒體指稱，中國國家主席習近平藉由肅貪運動整肅異己，孟似乎是新一波落馬官員之一；孟案應該足夠嚴重，北京才不惜在國際上「丟臉」也要逮捕孟。紐約時報則分析，中國大膽之舉可能重創其擴大國際影響力的努力。

孟宏偉上月底返國後失蹤一事引發國際關切，中共中央紀律檢查委員會、中國國家監察委員會七日深夜宣布，孟涉嫌違法，正接受調查；翌晨，公安部黨委書記兼部長趙克志召開黨委會議，眾黨委一致認為孟收賄受查，是其一意孤行、咎由自取的結果，並聲稱此舉「非常及時、完全正確、十分英明」，當局將「堅決徹底肅清周永康流毒影響」。

公安部八日的聲明暗示，孟被查可能與當局清洗周派勢力有關。周永康在習近平掌權後，因受賄、濫權、洩密被定罪，是迄今因貪腐下台的最高層級官員。至於官方通報指孟涉嫌「違法」，卻罕見地未提到「違紀」，被認為是刻意淡化「執行黨紀」的色彩。

中國近年來透過國際刑警組織，在全球緝捕異議人士，但該組織三月間撤銷被北京視為「疆獨」人士的世界維吾爾代表大會主席多里坤‧艾沙的「紅色通緝令」。分析指出，此舉引起習近平不滿，令習認為孟宏偉無能，影響北京對新疆的「維穩」。孟顯然有所警覺，其妻才會在他失蹤後通報法國警方，使此事搬上國際檯面。

紐時指出，孟宏偉出任國際刑警組織主席，是中國在國際組織中尋求合法性、發揮領導能力的重要一步，但中方「膽大妄為」地對孟留置調查，卻未通知該組織，意謂其對國內和黨內事務的考量，超越對國際合法性和透明度的關注，恐將破壞中國擴展全球影響力的努力。紐約霍夫斯特拉大學國際法學者古舉倫（Julian Ku）指出，很難想像還會有國際組織放心地讓中國公民擔任其負責人。