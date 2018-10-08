總統大選 巴西川普可望領先

2018-10-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕巴西七日舉行總統、國會及州長等五合一大選，在這場堪稱一九八五年軍事統治結束以來，巴西最兩極化的選舉中，推崇過去軍事獨裁、矢言鐵腕鎮壓犯罪與貪污的極右派社會自由黨（PSL）候選人、號稱「巴西川普」的波索納羅（Jair Bolsonaro），料將在十三名問鼎者中領先群倫，若能斬獲五成以上選票，將直接當選總統。但民調顯示，選戰恐將延燒到本月二十八日舉行的第二輪投票，屆時他可能與民調居次、代替前總統魯拉出征的工黨候選人哈達德（Fernando Haddad）捉對廝殺。

六日民調顯示，六十三歲的波索納羅以三十六％的支持率遙遙領先前聖保羅市長哈達德的二十二％。民調也顯示，兩人在第二輪投票的對決中勝負難料，波索納羅僅以四十五％的支持率微幅領先哈達德的四十三％。

由於工黨前總統魯拉因貪污入獄而喪失競選資格，只好選擇五十五歲的哈達德代替他參選。二〇〇三年至一〇年魯拉執政期間，巴西進入經濟榮景，但他欽點的接班人羅賽夫讓巴西陷入史上最糟的衰退，一六年她因財政弊端遭彈劾下台。許多人將當前的經濟凋蔽怪罪工黨，致使本次大選成為巴西最兩極化的選舉，對兩名領先候選人持否定態度的選民多過支持的選民。

里約熱內盧州立大學政治分析家蒙泰羅指出，在極右與左派間舉棋不定的選民，「可能出於恐懼與憤怒，而非理念」做出選擇；第二輪投票可能「更為激進，甚或發生暴力」。

若波索納羅成為總統，由於其政黨在即將卸任的五一三席國會下議院中僅有八席，他必須組織立法聯盟。不過，身為天主教徒的他與許多國會議員關係密切的福音派教會遊說團體交好，此外，農商企業遊說團體有關的議員也表態支持他。

波索納羅上月初在造勢活動中遭刺傷後支持率飆升，他自詡為「巴西川普」，儘管他一再出言詆毀女性、同性戀與貧民，但他將性別歧視、種族歧視與仇同等指控斥之為「假新聞」。他矢言透過國有企業民營化縮減預算赤字，並為農礦業發展鬆綁環保限制，外交上他也將轉而擁抱美國與以色列。即使是反對者也都認為他是「清廉的」候選人，一群退休將領力挺他，並公開倡議若貪污歪風持續，將支持軍事干預。