警催淚瓦斯鎮壓 山東維權老兵9傷

2018-10-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國山東省平度市連續三天出現退伍軍人維權活動，期間接連有其他省分的老兵前來聲援，示威者從數百至上千人不等。平度當局六日出動大批警力，動用催淚瓦斯及暴力強行清場；老兵們則以棍棒及滅火器還擊，雙方爆發激烈衝突，據傳有九名老兵受傷，其中兩人重傷，被捕人數不詳。

據美國之音（ＶＯＡ）、自由亞洲電台（ＲＦＡ）等報導，平度四日有三十八名老兵欲前往北京上訪，但尚未離開山東，便遭當地公安局派人攔截毆打。事件傳開後，據稱遼寧、四川及江蘇等省約三千名老兵，五日起聚集在平度市文化館前的廣場，抗議警方僱用黑道充當打手。當晚有大批警力清場，雙方爆發小規模衝突。

平度當局六日調派上千名警力，將抗議現場團團包圍，並封鎖平度的高速公路。雙方先是展開談判，但老兵仍不肯離去，隨後警方施放催淚瓦斯暴力清場，將老兵強行押走。網傳影片顯示，有老兵受傷或被制伏在地。前來聲援的外地老兵亦遭攔截。沈姓老兵表示，他們只是暫時撤離，對官方處理結果不盡滿意。至於是否離開平度，將視後續聲援的老兵到達後再做決定。

中國近年來持續爆發退伍軍人大規模維權事件，今年六月就有河南漯河、江蘇鎮江老兵聚集維權，與警方爆發激烈衝突。當時從各地趕來聲援的上萬名退役軍人，在鎮江與當局對峙數日，後來當局從外地調派警力進駐，並以暴力清場，導致雙方爆發衝突，有老兵被打得頭破血流。然而，當局不僅沒有發布相關消息，中國官媒也「集體失聲」，「微博」上的相關貼文或影片也隨即遭到刪除。