爭民主牆成功 香港理大學生停止絕食

2018-10-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港理工大學（理大）學生會會長林穎恒、學生會評議會主席阮柏喨，因不滿校方反對校園裡的「民主牆」討論二○一四年「雨傘革命」、「港獨」等政治議題，強行以紅紙遮蓋學生張貼的言論，打壓學生言論自由，自五日晚間九點起，在校內展開無限期絕食抗議行動。不過，學生會在七日下午約五點，即林、阮絕食約四十四個小時之際，突然在「臉書」聲稱已獲校方確認學生會擁有校內民主牆的「管治權」，因此兩人正式宣布停止絕食。

藍儂牆供師生留言 紀念傘運4週年

爭取擁有直選香港行政長官、全部立法會議員權利的「雨傘革命」，今年屆滿四週年。理大學生會九月二十四日將校內供師生抒發己見的民主牆約一半空間，改成「藍儂牆」（Lennon Wall），藉此紀念雨傘革命四週年。但理大校方二十六日以不希望民主牆做為討論敏感政治話題的場域，尤其是港獨，要求學生會在二十四小時內移除藍儂牆，否則將收回該會對該牆的管理權，並於二十九日強行接管民主牆。

藍儂牆源於一九八○年代捷克首都布拉格的「修道院大廣場」（Grand Priory Square），人們在牆上塗寫具英國「披頭四」樂團主唱約翰藍儂風格的塗鴉和該樂團作品的歌詞，八八年更成為捷克民眾表達對當時胡薩克（Gustav Husak）政權不滿的源頭。雨傘革命期間，港府總部的樓梯外牆也出現藍儂牆，人們在牆上以各色便利貼表達對真普選、民主、自由的意見。

十月四日，部分學生前往校方辦公室，一度與該校副校長沈岐平與學務長莫志明發生推擠。學生會原定五日舉行論壇，邀請其他學生及校方高層公開討論此事，但在其他同學和校方代表都缺席下，論壇被迫取消。該會因此宣布，林、阮兩人開始在校內絕食和「佔領」。曾參與二○一六年立法會議員選舉的香港中文大學碩士生呂智恆也自發加入，強調香港已到了「非常危急的關頭」。

香港大專院校管理階層打壓校內言論自由早有先例，此前中大、香港教育大學也曾發生有關民主牆的爭議。二十三名泛民主派立法會議員連署致函理大校長唐偉章，要求他儘快與林、阮兩人會面，以理性方法解決。不過，六日有親建制派團體「珍惜群組」成員進入校內批評學生，拉起寫有「港獨！非常毒」的標語。另一親建制派團體「保衛香港運動」七日也前往理大，要求校方採取法律行動，追究抗議學生。