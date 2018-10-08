卡瓦諾就職 民主黨︰期中選舉討公道

2018-10-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的任命案，六日在國會參議院中以兩票之差驚險過關，最高法院從此確定今後的右傾路線，美國總統川普取得一大政治勝利。但由於卡瓦諾遭多名女子指控曾企圖性侵，反對他進入最高法院的抗議聲浪始終如影隨形；民主黨人更揚言，將在剛好一個月後投票的期中選舉中扳回一城。

1881年以來差距最小的表決結果

共一百席的參院以五十比四十八通過卡瓦諾任命案，是一八八一年以來差距最小的大法官提名人表決結果，卡瓦諾也成為繼一九九一年的湯瑪斯（Clarence Thomas）以來，最具爭議的大法官。非裔保守派法官湯瑪斯當年也曾被控性騷擾，他的任命案最終以五十二比四十八低空過關。在卡瓦諾的五十張贊成票中，除跑票支持卡瓦諾的民主黨參議員曼欽外，其餘皆為共和黨人，四十八張反對票則全部來自民主黨。

女參議員穆考斯基是唯一反對卡瓦諾進入最高法院的共和黨人，但她後來撤回；另一名共和黨人戴恩斯，則因出席女兒婚禮而未投票。川普在表決過關後，隨即簽署委任卡瓦諾出任大法官的文件，並疾呼此乃「具有歷史意義的一夜」，是「憲法的重大勝利」。卡瓦諾也隨即在六日當天於最高法院宣誓就職。

在參院表決前，反對卡瓦諾擔任大法官的抗議人士齊聚國會山莊前，高呼「可恥」、「十一月（指期中選舉）就要來了」，多人被警方以塑膠束帶縛住雙手或帶走。部分抗議人士稍後轉往最高法院，一度擠滿最高法院的台階並狂敲大門。在參院議場內，卡瓦諾任命案的表決更數度遭旁聽席上的抗議人士干擾。

距離改選國會與州長的期中選舉只剩下一個月，力阻卡瓦諾進入最高法院的民主黨議員聲稱，即使敗北，這場大法官任命案之戰仍將為民主黨催出死忠鐵票。民主黨女參議員克羅布查（Amy Klobuchar）以「令人悲傷的一天」形容卡瓦諾任命案過關，但「我們會在（期中）選舉日扳回一城」。

卡瓦諾效應有助選戰？ 兩黨看法迥異

下月六日投票的期中選舉，原被視為對川普前兩年施政的公投，但卡瓦諾性侵疑雲讓這場選舉超越檢驗川普政績，共和、民主兩黨均視卡瓦諾爭議為競選助力。共和黨策士史都華認為，民主黨人在操作性侵指控上太過黨同伐異，以致產生反效果，共和黨候選人因此聲勢看漲。但民主黨國會競選委員會主席、眾議員盧揚認為，任命案挑起的民怨有助於民主黨選情，民眾不僅不滿卡瓦諾的證詞，也不滿川普嘲諷指控卡瓦諾企圖性侵的女性。