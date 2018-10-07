美中緊張 不影響美朝棄核談判

2018-10-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國副總統彭斯四日發表長篇演說重批中國後，預定七日訪問北韓的美國國務卿龐皮歐五日表示，中國仍將是北韓危機解決之道的一環。這番話等於宣告，美、中緊張情勢升高，並不影響說服平壤棄核的努力。

龐皮歐九月應北韓領導人金正恩之邀，敲定七日訪朝，「美國對北韓特別代表」畢根（Stephen Biegun）也將隨行，預定拜會金正恩及其頭號心腹、「朝鮮勞動黨」副委員長金英哲，也將是龐皮歐二○一八年第四次訪朝。

龐皮歐於美東時間五日從華府啟程，途經阿拉斯加時向記者指出，此次會談目標在於，「確定我們了解（美、朝）雙方目前真的試圖達成什麼」與「培養足夠互信」。不過，龐皮歐也淡化這次訪朝是否會有重大突破的期望。他不認為此行就能把美國總統川普與金正恩的第二次「川金會」相關事宜拍板定案，但仍盼望能就川金會的「大致時間及地點」達成共識。

對北京是否會拒絕與美國合作，龐皮歐回應，中方已表示，即使美中有些分歧之處，雙方在貿易之類的其他事情上也意見不合，「但自我們展開此一無核化進程起，他們就決心持續支持我們的努力，協助實現朝鮮半島無核化」。他還說，「到最後當我們完成時，我們知道中國將會是無核化解決方法的一部分。要是我們做得好，我們將會簽署中止韓戰停戰協議的和約，中國將是其中一方。」

龐皮歐上次訪朝是七月，平壤當時指責他要求提交核武清單是「流氓般的要求」。他三日才說，日前聯合國大會上，他堅持在北韓無核化前，國際制裁必須繼續，並獲得包括俄羅斯和中國在內的一致支持。此話亦再次惹惱平壤。

龐皮歐自六日展開三天的東北亞之行，首站在東京拜會日本首相安倍晉三與外務大臣河野太郎。安倍感謝龐皮歐訪朝前先到日本，雙方將就北韓綁架日本人質、核武、彈道飛彈問題進行密切協調；龐皮歐則表明訪朝時將提起日本最關切的人質問題。他七日、八日訪問南韓，說明訪朝結果，八日再轉往中國訪問。