支持票數過半 卡瓦諾料過關

2018-10-07

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會參議院六日表決新任大法官提名人卡瓦諾的任命案，預料陳年性侵疑雲纏身的卡瓦諾可順利過關進入聯邦最高法院。此一任命案不僅激化國會黨同伐異、導致美國政治更兩極化，也讓美國總統川普再次取得政治勝利，美國聯邦最高法院未來的裁示恐將更為右傾與更符合川普的立場。

參院訂美東時間六日午後三時三十分（台灣時間七日凌晨三時三十分）之後表決，在角色關鍵的溫和派共和黨女參議員柯林斯與立場保守的民主黨參議員曼欽五日宣布支持卡瓦諾後，同意任命案的參議員人數已達五十一人，在全院一百席的參院中超過半數。曼欽正在西維吉尼亞州爭取連任，該州上次大選川普大勝，讓曼欽承受龐大政治壓力。

參院多數黨（共和黨）領袖五日晚間表示，這對美國而言是偉大的一天，並恭賀參院同僚「拒絕在如此緊迫的壓力下改變立場」。目前共和黨籍參議員有五十一人，民主黨人四十七人，與民主黨站在同一陣線的無黨籍人士兩人。

五十三歲的卡瓦諾因捲入性侵疑雲引發軒然大波，全美不少大城都出現示威抗議，危及卡瓦諾的任命案；卡瓦諾對所有性侵指控一概否認，力挺卡瓦諾的川普則對反卡瓦諾抗議嗤之以鼻。

卡瓦諾成為大法官意味上任僅兩年的川普已二度成功欽點大法官人選。川普去年在保守派大法官史卡利亞驟逝後提名戈蘇奇，至於卡瓦諾則是接替今年退休、號稱「關鍵游離票」的甘迺迪大法官遺缺。美國聯邦最高法院九名大法官中，含甘迺迪的五人由共和黨總統提名，另四人由民主黨總統提名，保守與自由勢力尚稱均衡；但當卡瓦諾進入最高法院後，保守派勢力大增，恐導致最高法院日後在醫療保險、墮胎、選舉財務與同性婚姻等議題上的裁定，更符合川普的主張。