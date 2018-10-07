搬遷喊50年 日築地市場收攤

2018-10-07

83歲「日本廚房」再見

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕有「日本廚房」之稱的東京築地市場六日吹響熄燈號，結束八十三年的歷史。八千多家批發商與攤商大部分將遷至新完工的豐洲市場，並於十一日起重新營業，許多攤商抱著期待與不安的矛盾心情做最後的整理，為了目送平成最後一年的「築地全町大搬家」，市場內外從六日凌晨起就擠滿了來自各國的觀光客。

觀光勝地 黑鮪曾創一尾四千萬

築地市場全名為「東京都中央批發市場」，在一九三五年開幕，每日的水產品交易量達一五○○公噸，八○年代高峰期日均交易量甚至達二八○○公噸，佔日本國內批發量的四分之一。「築地市場」已成為日本水產品的一種名牌，每年年初的鮪魚首拍更能代表日本的景氣，黑鮪的首拍價曾創下一尾一．五億日圓（約四千一百萬台幣）的天價，由於名聲遠播，更成為外國旅客必訪的觀光勝地。

六日清晨五點半進行最後一次魚貨拍賣，「築地魚市場」社長吉田猛代表致詞，感謝大家對築地的愛護，也希望能將築地的買氣繼續帶到豐洲新市場；在吹響熄燈號之前，來自青森大間重約一六二公斤的黑鮪，拍出了四三八．五萬日圓（約一百二十萬台幣）最高價。

築地市場因為腹地狹小再加上年久失修，已無法容納每天進出的大量人潮，東京都早在五十年前即有意改建或遷移，真正敲定遷移是在二○○一年石原慎太郎擔任知事的時代，但豐洲新市場的興建也不太順利，過程中有半數的攤商反對搬遷，完工後又被發現地下土壤污染，原定二○一六年底遷移又被同年當選知事的小池百合子喊卡，經過兩年的除污及改善，終於確定在今年十月遷移。豐洲批發市場將於十一日開市，餐飲店和物產店等則於十三日起開放觀光客利用。

築地市場原址將於本月內進行拆除，暫時將做為二○二○年東奧的車輛轉運據點，未來如何運用將由學者專家討論後決定，至於附近的商店街仍將以「築地場外市場」繼續營業。

原址拆除 二年後做東奧轉運點

六日是最後一天營業，場外擠滿了來自各國的觀光客，大家都拿著手機或相機拍照，有些小吃店已提早結束營業，營業中的店鋪幾乎每家都大排長龍，日本刀具店「正本」的店員忙著幫客人磨刀、柴魚乾貨店「和田久」的老闆和田昇三則在門口請大家試吃柴魚，壽司店「弁富」座無虛席，老闆說他一早就已謝絕了五十位客人，不到十點半壽司店「市場鮨」的老闆也收起了暖簾。

這些店都要跟著搬去新市場，店主們有期待也有不安，一聽到是台灣來的媒體，他們忙著宣傳，希望台灣旅客能繼續捧場。