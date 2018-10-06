風力發電害氣候暖化 不輸火力發電

2018-10-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕原以為風力發電是潔淨無污染的再生能源，可減少人類對化石燃料的依賴，進而減少溫室氣體排放？美國哈佛大學研究人員近日打破這項迷思，直指風力發動電機將大氣中的熱度、濕度重新分配，十年內對全球氣候變遷的負面影響，比起火力發電廠其實有過之而無不及。

哈佛工程與應用科學學院暨甘迺迪政府學院公共政策教授基思（David Keith）領導的研究團隊，發表兩篇相關研究，四日分別登上《環境研究信息》（Environmental Research Letters）與能源研究《焦耳》（Joule）期刊。

基思表示，「以任何環境措施來看，風力都勝過燃煤，但這不代表它的影響衝擊可被忽略。」因研究發現，過渡到風能或太陽能的低碳發電模式，需要比過去預期還多了五至廿倍的土地；但如果以風能供應當今全美所需用電，美國本土地表溫度將整體提高攝氏○．二四度。而十九世紀末以來，全球平均溫度大約提高攝氏一度；二○一六年簽署的巴黎氣候協定，設定本世紀末達成全球均溫比工業化前增加不到攝氏兩度的目標。

研究指出，和太陽能相比，風能的平均功率密度低了十倍；而在相同功率密度下，風能對環境的負面影響比太陽能多了十倍。基思直言，「風力對氣候的直接影響是立即的，（溫室氣體）排放減少的好處卻積累緩慢」；以千年後的結果來論，風力才會較化石燃料「乾淨許多」。