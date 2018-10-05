慰安婦像毀60年情誼 大阪掰了舊金山

2018-10-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於坐落於美國舊金山市的慰安婦雕像所引發的爭議始終未解，日本大阪市二日正式宣布終止與舊金山市長達六十年的姊妹市關係，舊金山市三日對此表示遺憾。

大阪市長吉村洋文二日致函舊金山市，聲稱雕像爭議已破壞雙方信任；舊金山市同日收到這封長達十頁的中斷姊妹市關係的通知書，市長布里德辦公室的新聞秘書克雷坦以「令人遺憾」來形容吉村的決定，並稱將會持續透過民間維持姊妹市關係。

兩市關係破裂肇因於一尊代表中國、韓國與菲律賓慰安婦的雕像；舊金山當地私人組織「慰安婦公義聯盟」去年九月將這尊向二戰期間被迫淪為日軍性奴之女性致敬的雕像捐給市府，吉村為此曾多次要求舊金山市府勿接受雕像，並稱該雕像在二戰時慰安婦歷史上，僅能呈現單方面說法，但舊金山前任華裔市長李孟賢（Edwin Lee）仍於去年十一月正式簽署文件接受雕像。

吉村去年十二月決定終止與舊金山的姊妹市關係，然因李孟賢於同月驟逝而延後正式宣布，並要求新任市長布里德在今年九月底以前就爭議做出答覆，但舊金山市始終未予以回應，當初豎立慰安婦雕像的「慰安婦公義聯盟」還在今年九月慶祝雕像豎立一週年。 「慰安婦公義聯盟」主席、退休華裔法官郭麗蓮（Lillian Sing）批評吉村企圖改寫歷史。