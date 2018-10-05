準大法官性侵案 FBI查無實據

2018-10-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對美國保守派大法官提名人卡瓦諾遭指控的性侵醜聞，白宮四日早上已將聯邦調查局（ＦＢＩ）的調查報告送交參議院，以讓參議員於五日表決卡瓦諾提名案前審視其人品操守。根據華爾街日報引述知情人士報導，白宮在評估ＦＢＩ的調查報告後，發現沒有證據支持對卡瓦諾的指控。

參院多數黨共和黨領袖麥康奈於三日晚間啟動卡瓦諾提名案的程序性投票，宣告參議員將有足夠時間，在五日正式投票前檢閱ＦＢＩ的調查報告。白宮發言人夏哈四日指出，白宮對卡瓦諾提名案的通過充滿信心。

白宮聲明未闡述報告細節，但接受ＦＢＩ簡報的官員指稱，ＦＢＩ與十名關係人士接觸，對其中九人進行訊問，第十人未受訊的原因未明。華爾街日報報導，ＦＢＩ依據受害女性福特教授的證詞，偵訊據稱三名事發當天的在場證人，還訊問兩名卡瓦諾的當年友人，兩人名字出現在一九八二年的行事曆上。

然而，福特的律師抨擊，ＦＢＩ的調查未包括訊問福特本人，亦未包含證實其證詞的證人，稱不上是「調查」。指導ＦＢＩ調查的人士，並沒有興趣找出真相。民主黨加州參議員范士丹等人批評，該調查不夠充分，缺乏福特、卡瓦諾及其他指控人士的訊問。

律師抨未訊問被害者

共和黨在參院僅以五十一席，些微領先民主黨的四十九席，因此僅兩人跑票就可能令任命案胎死腹中。目前共和黨議員佛雷克、柯林斯及穆考斯基等三人已表態，ＦＢＩ的調查結果將影響他們的投票。

為幫卡瓦諾催票，美國總統川普三日推文讚賞他具「熱情」及「活力」，稱他是「好人及偉大知識份子」。參議院司法委員會主席葛拉斯里四日發表聲明，呼應白宮看法，指「調查未發現任何不當行為」，「我會投票支持卡瓦諾」。

分析認為，共和黨限時ＦＢＩ一週結束調查、急於任命案投票的策略，對期中選舉保住參院多數黨地位有所助益。卡瓦諾任命若過關，將能凝聚共和黨氣勢，若他的任命未過，則能將矛頭指向民主黨，更能團結基本盤。