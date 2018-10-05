反制國際法庭 美退2國際條約

2018-10-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府三日因不滿聯合國國際法庭（ＩＣＪ）就其恢復制裁伊朗、美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷兩項外交政策所做裁決，宣佈退出一九五五年與伊朗簽署的美伊友好條約，以及一九六一年聯合國通過的維也納外交關係公約下，有關國際法庭管轄權的附屬議定書。立場鷹派的美國國家安全顧問波頓批評國際法庭「政治化且無用」，美國會檢討所有可能使其受這個聯合國最高司法仲裁機構裁決約束的國際條約。

龐皮歐批條約荒謬 早該退

川普今年五月退出前朝政府二○一五年與伊朗簽訂的伊朗核協議，八月恢復原本受該協議解除的第一波制裁措施，預計十一月初恢復第二波更強硬制裁。德黑蘭政府以恢復制裁違反美國與伊朗簽署的「友好、經濟關係及領事權利條約」為由，向國際法庭申訴，法庭三日裁決，美國須「撤除任何（因恢復制裁）而對醫藥用品、糧農品以及確保民航安全所需零件設備出口至伊朗造成的阻礙」，確保制裁不影響人道援助或民航安全。

美伊友好條約儘管歷經一九七九年伊朗伊斯蘭革命，及隨之而來的美國駐德黑蘭大使館人質事件，皆能不受影響。

國務卿龐皮歐三日說，此條約無意義且荒謬，「伊朗人長期以來漠視（該條約），我們幾十年前就該退出」；伊朗的申訴「毫無根據」，「國際法庭未認識到其無權發出任何與美國制裁有關的命令」，該裁決「正好讓我們藉此說明（此條約）荒謬至極」。

波頓批評伊朗「濫用國際法庭」，並說美國也會退出附在維也納外交關係公約下的「關於強制解決爭端之任擇議定書」，主因就是「所謂的巴勒斯坦國」向該法庭申訴，美國大使館遷至耶路撒冷違反該公約。維也納外交關係公約制定國與國外交往來之特權，前述議定書規定，除非當事方商定其他解決方法，否則「願意接受國際法庭之強制管轄」。

嗆檢討國際法庭管轄條約

川普上任將近兩年來，已經退出巴黎氣候協定、聯合國教育科學文化組織等國際協議、機構。

波頓說，「我們將著手檢討所有可能會使美國受國際法庭所謂的管轄、爭端解決機制約束的國際條約」，「美國不會坐等被人以毫無根據的政治化主張對付我們」。但波頓也強調，美國沒有退出維也納外交關係公約，希望其他國家繼續遵守公約義務。國際法庭的裁決具有法律約束力，但是龐皮歐說會繼續實施現行已排除人道、飛航安全有關項目的制裁措施。裁決認為這些除外項目不足以解決人道和安全疑慮。

伊朗外交部長札里夫稱讚裁決是「制裁上癮的美國又一次失敗」、「法治的勝利」，還批評美國是「法外政權」，其他國家迫切需要「共同對抗邪惡的美國單邊主義」。