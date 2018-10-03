美艦開進南海 遭中艦危險進逼

2018-10-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國近五年在具有主權爭議的南海大舉興築，引來主張「航行自由」的美軍機艦正面對峙，最新衝突為美軍飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）上月三十日通過南沙群島一事。根據美方說法，中國派出號稱「中華神盾」的飛彈驅逐艦「蘭州號」，以「不安全且不專業」的方法逼近美艦，美艦被迫閃躲「以防撞擊」。

美國太平洋艦隊發言人布朗（Charles Brown）向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）確認事件原委：事發地點位於中國所控南沙群島暗礁「南薰礁」附近，中艦當時對迪凱特號示警要求離開，並做出「一連串愈來愈具侵略性的動作」，甚至進逼美艦艦首四十五碼（約四十一公尺）內範圍；迪凱特號為了「避免碰撞」而採取技術性閃避，但美軍「將繼續在國際法所允許的任何地方飛越、航行與行動」。

中國國防部發言人二日也證實，迪凱特號「擅自進入」南海有關島礁鄰近海域，中國海軍一七○艦「依法依規」對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。據ＣＮＮ報導，除了南薰礁，迪凱特號也在赤瓜礁附近活動，且皆進逼兩暗礁起算十二海里內範圍。

擁有十二年海上經驗的美國夏威夷太平洋大學教授舒斯特爾直言，前述互動「非常危險」，「當船隻進逼千碼，船長們就會繃緊神經」，何況上述距離只容許美艦在數秒內做出反應。他認為，中國似乎正對美艦採取更「侵略式反應的政策」，因美軍第七艦隊去年發生四起事故，其中兩起共奪走十七條性命，讓中國海軍質疑美方駕船技術，進而更大膽地「恐嚇」美方艦長。

中國外交部發言人華春瑩二日強調，迪凱特號未經中國政府允許擅入，警告美方勿「罔顧地區國家共同意願，一再採取挑釁行為」，否則「中方將採取一切必要措施，捍衛國家主權和安全」。