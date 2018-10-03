央視記者倫敦鬧事 政治表演貽笑國際

2018-10-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國執政黨保守黨九月三十日的香港議題研討會上，中國中央電視台駐倫敦記者孔琳琳踩場鬧事，引發強烈批判。然而，中國駐英大使館、央視及中國網路輿論力挺自家人，反指英方處理失當，讚許孔女是打擊「港獨」的愛國勇士。美國《外交政策》雜誌指出，孔女所為是一種政治表演，旨在使自己平步青雲，而這種扭曲的鼓勵機制，導致央視無法在國際上贏得信任。

孔琳琳隸屬央視旗下英語頻道「中國環球電視網」（CGTN），她在討論香港自由、自治受損的研討會上，失控飆罵與會者企圖分裂中國，還掌摑香港籍學生義工，最後遭警方拘捕。相較於外界一片撻伐，中國大使館和央視聲稱孔女有言論自由，稱她遭到「人身侵犯」，要求主辦單位致歉，並強調在中方「嚴正交涉及輿論壓力」下，孔女被捕後不久即「無控罪釋放」，但英國警方表示仍在進行調查。

香港媒體指出，孔琳琳的脫序言行早有先例，她曾建議北京直接派任香港特首，並勒令英籍法官和公務員離港。中國觀光客上月大鬧瑞典旅館一事，她曾怒批對此事持反對意見的中國人崇洋。針對英國廣播公司（BBC）二○一六年底採訪中國全國人民代表大會基層選舉，以及去年訪問香港特首林鄭月娥等，她也指控BBC造假抹黑中國。此次中國網友大多護航孔女，推崇她「維護祖國尊嚴、痛打英狗港獨」；但也有人批她「撒潑打人、丟人現眼」。

活動主辦單位、保守黨人權委員會副主席羅傑斯駁斥中方說法，指現場八十多人親眼看到孔女打人，孔女理應致歉，中方也應收回聲明。他強調，英方基於《中英聯合聲明》有權討論香港問題，且孔女此舉正是中國在國際上擴大侵略、霸凌的跡象，並警告保守黨未來可能對中國官員的認證嚴格審核，並加以限制。

美國《外交政策》期刊指出，央視企圖效法卡達「半島電視台」（Al Jazeera）及俄羅斯「今日俄羅斯」（Russia Today）等，成為具影響力的國際媒體，但在允許報導的議題、賦予記者的自由度、官方審查方面，均不及這兩家媒體，反而因縱容孔女這類人物，無法成為有效的國際宣傳機構。