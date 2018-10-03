女性過45歲 近半數有中風失智風險

2018-10-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕荷蘭鹿特丹伊拉斯莫斯大學醫學中心（Erasmus MC University Medical Center）研究團隊，一日發表在《神經學、神經外科和精神病學》期刊的最新研究顯示，近半數四十五歲以上的女性、超過三分之一的四十五歲以上男性，有罹患中風或神經退化性疾病（失智症、帕金森氏症等）的風險。研究也發現，部分防治策略可將罹病風險降低二十％至五十％，包括控制體重、均衡飲食、維持運動習慣、戒菸、適量飲酒、控制血壓和血脂。

體重控制、運動可降風險

該研究於一九九○年至二○一六年間，追蹤一萬兩千一百零二名四十五歲以上男女的健康情況；在這二十六年間，共有五千兩百九十一人過世、一千四百八十九人罹患失智症（其中八十％為阿茲海默症）、一千兩百八十五人中風、兩百六十三人罹患帕金森氏症。統計數據顯示，女性罹患中風或神經退化性疾病的風險為四十八％，男性為三十六％；若單就失智症而言，女性罹病風險為二十五．九％，男性則為十三．七％。

研究作者伊克蘭指出，男女間罹病風險的差異，主要肇因於一般女性的壽命比男性更長，而壽命愈長，愈會增加罹患這類疾病的風險。

研究作者李舍爾（Silvan Licher）表示，中風、失智症和帕金森氏症是老年人最常罹患的神經疾病；民眾在中年時期較多關注心血管疾病和癌症，較少關心神經疾病，但對八十五歲以上的長者來說，失智症堪稱最大風險。全球統計顯示，六十五歲以上的人口，約有七％罹患阿茲海默症或其他失智症。